خناقة شوارع بين سياسي أوكراني ونظيره الروسي في قمة دولية| فيديو

اندلع شجار بين شخصيات سياسية أوكرانية وروسية في قمة سياسية بعد رفع العلم الأوكراني ذي الألوان الأزرق والأصفر أثناء حديث الناطق باسم الكرملين الروسي.

بدأت المشاجرة في قمة الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود (PABSEC) في أنقرة ، تركيا ، عندما حاول أعضاء البرلمان الأوكراني تعطيل خطاب الوفد الروسي.

بعد أن قامت أولا تيموفيفا ، وهي سياسية من حزب روسيا المتحدة ، بتثبيت شريط سانت جورج رمز العدوان الروسي على سترتها، بينما حاول المندوبون الأوكرانيون رفع العلم الأصفر والأزرق.

ومع ذلك ، أوقف السياسيون الروس ذلك بغضب ، مما دفع المتحدث في القمة إلى التدخل، وقال "الشخص الذي أعطي الكلمة سيتحدث هنا، لن أسمح لأي شخص بتعكير صفو النظام في الحدث، إذا كان لدى شخص مثل هذه النوايا ، فعليه مغادرة القاعة".

وذكر أنه يمكن للجميع التعبير عن آرائهم وأفكارهم شفهيا ، ولكن تم تجاوز الحد، وقال رئيس مجلس النواب "لا حرج في هذا، ولكن إذا جرت محاولات للقيام بأعمال ، فإن موقع اجتماع اليوم سيتوقف عن كونه حدثا برلمانياً ويتحول إلى حركة في الشارع".

وبعد ذلك ، حاول نائب أوكراني استعادة العلم ، مما تسبب في معركة جسدية ، وقالت برافدا: "بعد ذلك ، اندلع قتال على هامش الحدث بمشاركة النائب الأوكراني أولكسندر ماريكوفسكي على العلم الأوكراني ، والذي كان عليه استعادته".