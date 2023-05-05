عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خناقة شوارع بين سياسي أوكراني ونظيره الروسي في قمة دولية| فيديو

صدى البلد

اندلع شجار بين شخصيات سياسية أوكرانية وروسية في قمة سياسية بعد رفع العلم  الأوكراني ذي الألوان الأزرق والأصفر أثناء حديث الناطق باسم الكرملين الروسي.

بدأت المشاجرة في قمة الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود (PABSEC) في أنقرة ، تركيا ، عندما حاول أعضاء البرلمان الأوكراني تعطيل خطاب الوفد الروسي.

txt

في 4 ثوان .. موقف بطولي لسائق حافلة يثير إعجاب رواد السوشيال |فيديو

txt

مخلفات الفضاء تشكل خطرا على حياة سكان الأرض.. ما القصة؟

بعد أن قامت أولا تيموفيفا ، وهي سياسية من حزب روسيا المتحدة ، بتثبيت شريط سانت جورج رمز العدوان الروسي  على سترتها، بينما حاول المندوبون الأوكرانيون رفع العلم الأصفر والأزرق.

ومع ذلك ، أوقف السياسيون الروس ذلك بغضب ، مما دفع المتحدث في القمة إلى التدخل، وقال "الشخص الذي أعطي الكلمة سيتحدث هنا، لن أسمح لأي شخص بتعكير صفو النظام في الحدث، إذا كان لدى شخص مثل هذه النوايا ، فعليه مغادرة القاعة".

txt

قبل ساعات من تتويجه.. نوستراداموس العصر الحديث يتنبأ بـ مصير الملك تشارلز

txt

إجراء أول عملية جراحية في المخ لـ جنين ببطن أمه.. ما القصة؟

وذكر أنه يمكن للجميع التعبير عن آرائهم وأفكارهم شفهيا ، ولكن تم تجاوز الحد، وقال رئيس مجلس النواب "لا حرج في هذا، ولكن إذا جرت محاولات للقيام بأعمال ، فإن موقع اجتماع اليوم سيتوقف عن كونه حدثا برلمانياً ويتحول إلى حركة في الشارع".

وبعد ذلك ، حاول نائب أوكراني استعادة العلم ، مما تسبب في معركة جسدية ، وقالت برافدا: "بعد ذلك ، اندلع قتال على هامش الحدث بمشاركة النائب الأوكراني أولكسندر ماريكوفسكي على العلم الأوكراني ، والذي كان عليه استعادته".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

مهيب عبدالهادي يعلن كواليس انضمام نجم الزمالك لبيراميدز

بعد القبض عليها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

بعد اتهامها لنجليها بممارسة الرذيلة..قرار عاجل من النيابة العامة ضد الأم صاحبة القناة

هدية للزمالك.. ميدو يعلن نبأ سارا بشأن شكوى النادي في المحكمة الرياضية

تصريح صادم من نجم الزمالك: احنا بنكسب أي بطولة لما الأهلي بيكون وحش

شيرين عبد الوهاب من حفل روائع الموجي : آسفة على الغلطة .. بس أم كلثوم بتخوف

موضوعات متعلقة

قبل ساعات من تتويجه.. نوستراداموس العصر الحديث يتنبأ بـ مصير الملك تشارلز

إجراء أول عملية جراحية في المخ لـ جنين ببطن أمه.. ما القصة؟

جيجي حديد وليوناردو دي كابريو يتواعدان في حفل سري.. ما الحكاية؟

في 4 ثوان .. موقف بطولي لسائق حافلة يثير إعجاب رواد السوشيال |فيديو

مخلفات الفضاء تشكل خطرا على حياة سكان الأرض.. ما القصة؟

الطيور تتساقط من السماء.. عودة الظاهرة المرعبة في هذا البلد

مرض نادر يتفشى في أمريكا.. ماذا يحدث؟

لن تصدق .. هذا ما يحدث لـ عقلك عند استخدام الإنترنت باستمرار

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-5-2023 والقنوات الناقلة

تسريب مواصفات هاتف فيفو X90S القادم

أسعار فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 بمصر .. صور

إشادات بالجناح المصري..تنشيط السياحة لـ"صدى البلد" : زيادة عدد عارضينا في ملتقى السفر بدبي

عصابة تزوير العملات عبر فيس بوك تواجه السجن المشدد

دعاء النبي يوم الجمعة.. سنن وأدعية أوصى بها الرسول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبتكرة ولذيذة .. طريقة عمل كفتة البطاطس

شاهد شكل فستان شيرين عبد الوهاب على عارضة أزياء قبل حفل الموجي

حدث قبل الحفل مباشرة .. تعرف على سبب غياب وائل جسار عن"روائع الموجي"

غياب وائل جسار عن حفل "روائع الموجي" بشكل مفاجئ يثير الجدل

فيديو

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

فائدة 23٪ ولمدة 3 سنوات.. أفضل شهادات استثمار في البنوك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ