قبل ساعات من حفل تتويج الملك تشارلز رسميًا على كرسي المملكة المتحدة البريطانية، صرح "نوستراداموس" العصر الحديث، كيف سيؤدي حكم الملك تشارلز الثالث إلى خيبة الأمل.

فقد أوضح العراف البرازيلي : 'إن الملك تشارلز يعيش في الوهم وهذا لن يؤدي إلا إلى خيبة الأمل والاحباط لـ مستقبل المملكة المتحدة البريطانية".

كما أضاف "آتوس سالومي":"هذا وقت مليء بالتحديات بالنسبة لتشارلز الثالث ، ويتطلب التصميم والمرونة واتخاذ القرارات الحازمة"، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

تتوافق ادعاءاته مع ما تنبأ به "جون هيوز" العام الماضي ، عندما ادعى أن الملك سيتنازل عن العرش في غضون سبع سنوات ، لأنه لم يكن يريد للبلاد إهدار ملايين الجنيهات الاستراليني في جنازة رسمية.

ومع ذلك لم يكن الأمر سلبياً عند الحديث عن الملك - الذي من المقرر أن يتوج يوم السبت ، 6 مايو المقبل.



بالنسبة لسالموي فقد امتدح والد الأميرين ويليام وهاري البالغ من العمر 74 عامًا وقدرته على جذب الناس من حوله، وأوضح: 'تشارلز شخص استراتيجي وذكي وسلوكه المتواضع يجذب الناس من حوله بسبب قدرته على إظهار قدراته الخاصة.