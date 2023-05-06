القلق والتوتر يسيطران على كيت ميدلتون في حفل التتويج .. لهذا السبب

كانت كيت ميدلتون "المجهدة" عالقة في التعامل مع الأمير لويس الذي يشعر بالملل خلال تتويج الملك تشارلز ووفقا لخبير لغة الجسد.

شوهد الأمير لويس والأميرة شارلوت يتثاءبان ويلعبان بأنوفهما خلال الحفل الضخم في دير وستمنستر يوم السبت (6 مايو).





لحسن الحظ، كان للأمير جورج دور أكثر رسمية في الإجراءات، وكان في أفضل سلوك له.





في تحليل لغة الجسد الحصري لصحيفة ديلي ستار، كشفت أدريان كارتر، أن أميرة ويلز ربما وجدت صعوبة في إدارة طفليها على الهامش.





وأضافت: "تنظر كيت بعصبية بعض الشيء إلى لويس، أعتقد أنها ترغب في أن يكون في أفضل سلوك له وربما يكون أكبر مصدر قلق لها أثناء الحفل!".

ومع مرور اليوم، زادت تلك المشاكل، تابعت أدريان: "بدأ لويس في التململ, نرى كيت تتحدث معه، يبدو أنها تشرح ما يحدث.

أظهرت شارلوت أيضا القليل من الأرق ولكن مع تقدمها في السن يمكنها احتوائها بشكل أفضل.

تراقب كيت باستمرار تحركاتهم، ولكن لويس كان يعطي تثاءبا كبيرا، إنه يشعر بالملل، ثم نرى شارلوت في الخلفية تلتقط أو تفرك أنفها هذه علامة أخرى على الملل من شارلوت."