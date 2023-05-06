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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حدث نادر .. ملايين البريطانيين يخرجون إلى الشوارع لمشاهدة الملك الجديد

صدى البلد

خرج الملايين من المؤيدين الملكيين إلى المركز التجاري منذ الصباح الباكر اليوم للحصول على أفضل منظر ممكن لموكب التتويج التاريخي، وتأمين أماكنهم على طول الطريق، على مدرج كبار الشخصيات أو أمام الشاشات الكبيرة.
 

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كما ركض آخرون لمحاولة الحصول على بقعة في مقدمة الحواجز المعدنية، واختار آخرون استخدام شاشات هايد بارك الكبيرة لمشاهدة الملكتشارلز وكاميلا أثناء رحلتهما في موكب اليوبيل الماسي إلى دير وستمنستر.


 

وعندما امتلأ المركز التجاري بالمؤيدين الملكيين، كانت الشرطة تبعد الجماهير المحيطة التي لا تزال تحاول الحصول على مكان.

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طلب من المشجعين الملكيين المتعصبين المزينين باللونين الأحمر والأبيض والأزرق، الذين حصلوا على مواقع رئيسية بعد التخييم لعدة أيام، أنينزلوا خيامهم لتناسب أكبر عدد من الناس في مناطق المشاهدة.

 

من المتوقع أن يصطف أكثر من مائة ألف مؤيد ملكي على طريق الموكب من القصر إلى دير وستمنستر، وسيشاهده الآلاف الآخرين على الهواء مباشرة على شاشات كبيرة.

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