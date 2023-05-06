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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مظاهرات واحتجاجات حول حفل تتويج الملك تشارلز.. والشرطة ترد

صدى البلد

على ما يبدو أن حفل تتويج  المملك تشارلز رغم التنظيم ستشوبه احتجاجات وعنف من قبل الشرطة، فقد شوهدت الشرطة وهي تعتقل المتظاهرين المناهضين للملكية.

وكان المتظاهرون يجوبون الشوارع بشاحنة مليئة بلافتات "ليس ملكي" وسط محاولات لإحباط احتجاج سلمي من قبل الآلاف من المتظاهرين الجمهوريين في تتويج الملك.


 

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وشوهد الضباط وهم يعتقلون المتظاهرين قبل الموكب الملكي من قصر باكنجهام إلى دير وستمنستر، وقد حذرت الشرطة من قبل من أنها ستتعامل بحسم مع أي شخص يحاول تعطيل اليوم.

ومن المتوقع أن ينضم ما يصل إلى 2000 شخص إلى احتجاجات "ليس ملكي" السلمية  على طول طريق موكب التتويج، وسط مخاوف من أن يستهدف المتعصبون البيئيون أيضا المناسبة التاريخية.


 

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ولكن في حوالي الساعة 8 صباحا، تم احتجاز 6 أعضاء، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للمجموعة غراهام سميث، مع تنفيذ المظاهرة السلمية في وسط لندن، وفقا للمجموعة.


 

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