مشاهير عالميون في صفوف حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف عليهم

كان نجما البوب كاتي بيري وليونيل ريتشي أول من حضروا من عالم المشاهير حفل تتويج الملك في دير وستمنستر.

من بين النجوم الآخرين الذين شوهدوا متجهين إلى مقاعدهم في الكنيسة؛ السير أندرو لويد ويبر وستيفن فراي ونيك كيف والساحر دينامو وإيما طومسون.





هذا هو أول تتويج لملك بريطاني منذ 70 عاما وما يقدر بنحو مليوني شخص في شوارع لندن لمشاهدة التاريخ الحديث.

كان الملك وريثا منذ سن الثالثة، وهو الآن مستعد للتتويج ملكًا أخيرا مع المرأة التي يحبها بجانبه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

اصطف ضيوف كبار الشخصيات لمسافة ميل من الساعة 6 صباحا للحصول على أحد المقاعد الرئيسية البالغ عددها 2300 مقعد في الداخل، وكان الدير ممتلئا قبل الساعة 9 صباحا.

وسيشاهد الحضور تشارلز يتوج في حفل يعود تاريخه إلى 1000 عام، كما سيسلط الضوء على مكان بريطانيا على الساحة العالمية في أكبر عملية عسكرية احتفالية في المملكة المتحدة منذ جنازة الدولة للسير ونستون تشرشل في عام 1965 مع 7000 جندي وامرأة يسيرون مع الملك والملكة.