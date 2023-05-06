عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشاهير عالميون في صفوف حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف عليهم

صدى البلد

كان نجما البوب كاتي بيري وليونيل ريتشي أول من حضروا من عالم المشاهير حفل تتويج الملك في دير وستمنستر.

من بين النجوم الآخرين الذين شوهدوا متجهين إلى مقاعدهم في الكنيسة؛ السير أندرو لويد ويبر وستيفن فراي ونيك كيف والساحر دينامو وإيما طومسون.


 

txt

مظاهرات واحتجاجات حول حفل تتويج الملك تشارلز.. والشرطة ترد

txt

ليس لهم دور رسمي بتتويج الملك تشارلز.. أمراء في صفوف المتفرجين

هذا هو  أول تتويج لملك بريطاني منذ 70 عاما وما يقدر بنحو مليوني شخص في شوارع لندن لمشاهدة التاريخ الحديث.

كان الملك وريثا منذ سن الثالثة، وهو الآن مستعد للتتويج ملكًا أخيرا مع المرأة التي يحبها بجانبه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

txt

كوارث حفلات التتويج لعنة تحل على ملوك بريطانيا

txt

المنبوذ.. الأمير هاري يجلس في هذه المقاعد في حفل تتويج الملك

اصطف ضيوف كبار الشخصيات لمسافة ميل من الساعة 6 صباحا للحصول على أحد المقاعد الرئيسية البالغ عددها 2300 مقعد في الداخل، وكان الدير ممتلئا قبل الساعة 9 صباحا.

وسيشاهد الحضور تشارلز يتوج في حفل يعود تاريخه إلى 1000 عام، كما سيسلط الضوء على مكان بريطانيا على الساحة العالمية في أكبر عملية عسكرية احتفالية في المملكة المتحدة منذ جنازة الدولة للسير ونستون تشرشل في عام 1965 مع 7000 جندي وامرأة يسيرون مع الملك والملكة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

إقالة حسام حسن من المصري

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

بيان عاجل من حميدتي بشأن البيان السعودي الأمريكي لبدء المحادثات السودانية

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

%15 زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

جمال علام: لم تتم إحالة أي لاعب من الأهلي للانضباط

قرار عاجل من الترجي التونسي بشأن عقوبة كاف قبل مواجهة الأهلي

موضوعات متعلقة

مظاهرات واحتجاجات حول حفل تتويج الملك تشارلز.. والشرطة ترد

ليس لهم دور رسمي بتتويج الملك تشارلز.. أمراء في صفوف المتفرجين

كوارث حفلات التتويج لعنة تحل على ملوك بريطانيا

المنبوذ.. الأمير هاري يجلس في هذه المقاعد في حفل تتويج الملك

خناقة شوارع بين سياسي أوكراني ونظيره الروسي في قمة دولية| فيديو

ناسا : النساء أفضل من الرجال في رحلات الفضاء.. تفاصيل

قبل ساعات من تتويجه.. نوستراداموس العصر الحديث يتنبأ بـ مصير الملك تشارلز

إجراء أول عملية جراحية في المخ لـ جنين ببطن أمه.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

تعرف على موقف المصابين في الأهلي من رحلة تونس

الضويني يستعرض جهود الأزهر بقيادة الإمام الأكبر في رعاية ذوي الهمم

الكويت .. قرارات عاجلة من وزارة الصحة بشأن دخول الوافدين البلاد

أسعار اليوم بالأسواق| تراجع 22 جنيهًا بكرتونة البيض و70 فى البانية.. واللحوم البلدي من 190

أسواء وزير بحكومة إسرائيل.. استطلاع رأي يضع بن جفير في هذا التصنيف

لن تصدق | الكلاب تستفيد من تتويج تشارلز الثالث على عرش بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ملابس أصالة وابنها تثير الجدل على السوشيال... مخاطر كارثية عند استخدام زيت الأكل المستعمل

في يوم اللا حمية العالمي.. كيف تفقد الوزن دون الشعور بالجوع

حدث نادر .. ملايين البريطانيين يخرجون إلى الشوارع لمشاهدة الملك الجديد

مشاهير عالميون في صفوف حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف عليهم

فيديو

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. واستقرار الدولار.. فيديو

تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ