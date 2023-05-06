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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

كيت ميدلتون تستحضر روح الأميرة ديانا في حفل التتويج| صور

صدى البلد

بدت أميرة ويلز متألقة في فستان من تصميم دار الأزياء ألكسندر ماكوين، فقد ظهرت بالفستان العاجي المبهر أثناء حضورها تتويج الملكإلى جانب الأمير ويليام اليوم.
 

عند وصولها إلى لندن هذا الصباح، كانت كيت ميدلتون، 41 عاما، أنيقة في ثوب الكريب الحريري العاجي، الذي يتميز بالسبائك الفضيةوتطريز الخيوط التي تتميز بزخارف الورد والشوك والنرجس والشمروك لتمثيل كل دولة من الدول الأربع.


 

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بدلا من التاج، ارتدت غطاء رأس المطابق مع سبائك فضية وكريستال وخيط فضي يعمل تطريز أوراق ثلاثي الأبعاد.
 

في إيماءة مؤثرة لحماتها الراحلة، ارتدت الأميرة مجموعة من أقراط ديانا المصنوعة من اللؤلؤ والماس لهذه المناسبة.
 

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وفي الوقت نفسه، أشادت أيضا بالملكة الراحلة من خلال ارتداء قلادة جورج السادس فيتون، والتي كانت هدية من الملك جورج السادسلابنته، ثم الأميرة إليزابيث.

 

اختارت الأميرة منذ فترة طويلة ارتداء ألكسندر ماكوين للحظات مهمة في حياتها، فقد ارتدت ألكسندر ماكوين، إحدى علامات الأزياءالمفضلة لديها، في مناسبات عديدة.
 

تم تطريز الزهور الأربعة للأمم الأصلية، الوردة الإنجليزية والشوك الاسكتلندي والنرجس الويلزي والشمروك الأيرلندي، على الفستان.
 

ارتدت كيت أقراط اللؤلؤ التي كانت موهوبة لديانا قبل زفافها للأمير تشارلز في عام 1981، فقد بدأت ديانا في ارتداء الأقراط قبل أن تصبحأميرة ويلز. كانت هدية من كولينجوود، وهي شركة مجوهرات كانت مفضلة لدى عائلة سبنسر، وارتدتها في عدة مناسبات طوال فترة زواجها.

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