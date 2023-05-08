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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جسم غامض يظهر في السماء فوق الملك تشارلز أثناء التتويج.. ما القصة؟

صدى البلد

أدعى مصور، أنه التقط جسمًا غامضَا طائرًا على الكاميرا أثناء التقاط صور للملك تشارلز وهو يشاهد عرض طائرات خلال حفل التتويج.

 

شاهد الملايين حول العالم تتويج تشارلز ملكًا في كنيسة وستمنستر أبي، كما خرج الآلاف من البريطانيين لمشاهدة الموكب ومراسم التتويج عن قرب.

 

ومع ذلك ومن خلال flypast ، تم التقاط ظاهرة غريبة على الكاميرا من قبل أحد المصورين الذين التقطوا صورًا لعرض جوي للسهام الحمراء.

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اكتشف سيمون بالسون ، 59 عامًا ، ما يعتقد أنه جسم غامض خلال تصويره للعرض الجوي، ولكنه لم يتحقق من صور الاحتفال بسبب سوء الأحوال الجوية حتى اليوم.

 

تُظهر الصور طائرة السهام الحمراء وهي تحلق باتجاه المركز التجاري في لندن، لكن فوقها قليلاً جسم أحمر يحوم فوقها.

 

وأكد سايمون أنه ليس لديه فكرة عن ماهية الشيء ، وأنه كان هناك أيضًا الكثير من المشاهدات غير المبررة في المنطقة.

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قال: "كنت أصور بعض الصور من الطابق الثالث عشر من بنايتي السكنية في لايمهاوس بينما كانت  طائرات الأسهم الحمراء تحلق فوقها، كان الطقس سيئًا ، لذا لم تكن هناك طيور في الهواء ، ولم أستطع رؤية الطائرات حقًا ، لذا لم أتحقق من الصور إلا في وقت لاحق، عندما فعلت ذلك على الرغم من أنني رصدت هذا الشيء الغريب وفكرت، ماذا يكون هذا الجسم الغامض".

 

وأضاف: "لقد قمت بتحسين الصورة وحاولت زيادة المواصفات لمعرفة ما كانت عليه ، فهي تبدو وكأنها بلوط عائم أو شيء من هذا القبيل، كل ما يمكنني الحصول عليه هو أنه يحتوي على القليل من اللون الأحمر ، ولكن ليس لدي أي فكرة عن ماهية ذلك ممكن أن يكون".

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