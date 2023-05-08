5 أشياء عليك فعلها قبل تناول القهوة الصباحية.. احذر تجنبها

هناك عدد من الأشياء التي يجب عليك فعلها قبل شرب القهوة في الصباح من تناول الإفطار إلى تنظيف أسنانك بالفرشاة وغيرها منالاشياء الهامة.

توضح "أبيجيل هوبر" أخصائية تغذية وظيفية وخبيرة في صحة الجهاز الهضمي: "يمكن أن يكون دعم روتين القهوة الصباحية الخاص بكمع بعض الممارسات الاستراتيجية يغير قواعد اللعبة للهضم والإجهاد وتوازن الهرمونات والطاقة وأكثر من ذلك بكثير".

ما هو أكثر من ذلك، القفز من السرير والوصول إلى كوب قهوة قد ينشط إطلاق هرمونات التوتر بما في ذلك الأدرينالين والكورتيزول.





يقول هوبر: "كورتيزول هو هرمون مهم نريد إطلاقه في الصباح، ولكن الكافيين الذي يضرب من القهوة على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلىإطلاق الكورتيزول المفرط التحفيز ويؤدي إلى استجابة إجهاد غير مفيدة يمكن أن تؤثر على أمعائنا وهرموناتنا وطاقتنا بطرق سلبية".

لذلك أشارت إلى أن هناك بعض الممارسات التي يمكنك القيام بها قبل شرب القهوة أول شيء لدعم جسمك بشكل أفضل وتقليل الاستجابةالمحتملة للإجهاد.

1. إعادة الترطيب

يجف جسمك بين عشية وضحاها، لذلك قبل الاستمتاع بقهوتك الصباحية، يقول هوبر إنه من المهم شرب 16 أوقية من مشروب غني بالمعادنلإعادة الترطيب إلى جسدك، مثل ماء جوز الهند أو الجريب فروت أو عصير البرتقال مع قليل من الملح إلى الماء لترطيب الجسد قبل القهوة.

2. تناول الألياف والبروتين

يمكن أن تحفز القهوة على معدة فارغة الكورتيزول، والذي يمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم. يقول هوبر: "يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبةالسكر في الدم إلى الالتهاب ويضعنا لنكون على السفينة الدوارة لسكر الدم لبقية اليوم وبالتالي يخزن طاقتنا، لكن عندما نبدأ اليومبالألياف من مصدر غذائي كامل، يمكننا المساعدة بشكل كبير في تحقيق التوازن بين نسبة السكر في الدم."

لذلك تقترح تناول نصف كوب من التوت أو الموز أو البرتقال أو التمر مع زبدة اللوز قبل قهوتك الصباحية.





3. التمارين الرياضية

في حين أن الكافيين يمكن أن يكون مفيدا لجعل التدريبات الصعبة أقل صعوبة، فإن تناول قهوتك قبل التوجه إلى صالة الألعاب الرياضيةيمكن أن يجعلك قلقا أثناء التمرين وتتوجه إلى الحمام بكثرة، لذا احصل على القهوة بعد تمارينك.

4. نظف أسنانك

ربما يفاجئ هذا معظم الناس, ولكن هوبر توضح: "تضعف الأحماض الموجودة في القهوة المينا على أسناننا، ويمكن أن يؤدي تنظيفالأسنان بالفرشاة مباشرة بعد شرب القهوة إلى الإضرار ببياض الأسنان"،بدلا من ذلك: "إذا انتظرت حوالي 30 دقيقة بعد شرب القهوةللفرشاة، يمكن أن تعيد تمعدن أسنانك ولم يعد التنظيف بالفرشاة مشكلة."

5. انتظر 90 دقيقة بعد الاستيقاظ

هذا هو السيناريو المثالي وفقا لهوبر لأن تأخير الكافيين لأول 90 دقيقة من الاستيقاظ يسمح بأفضل توازن هرموني. "

يساعد التوقف مؤقتا على الكافيين لأول 90 دقيقة على تعزيز الجسد ليصبح أكثر توازنا ويمكنه دعم مستويات طاقتنا بشكل أفضل علىمدار اليوم.