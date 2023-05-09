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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أصيب بالاكتئاب.. أب ينهي حياته وابنته بعد نجاتهما من زلزال تركيا

صدى البلد

قتل أبٌ- فقد زوجته وطفليه في زلزال تركيا- ابنته، البالغة من العمر 12 عامًا؛ بإطلاق النار عليها في رأسها، قبل أن ينتحر هو الآخر، وذلك بعد إصابته بالاكتئاب إثر فقدان أسرته.

وكان مدرس العلوم بالمدرسة الثانوية “فيريت دايان” يتلقى العلاج بعد مأساة 6 فبراير التي أودت بحياة زوجته ، فيراي ، واثنين من أبنائهما (ألبرين) و(أزرا بيريل)، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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ونجت ابنتهما “آسيا إيريم دايان” البالغة من العمر 12 عامًا على الرغم من انهيار منزلهما في بيسني، أديامان، خلال الزلازل القوية التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة في وقت سابق من هذا العام.

وكانت ابنة “دايان” تلعب في حديقة منزلهما الجديد في 27 أبريل، عندما دعاها والدها إلى الداخل، وأطلق النار عليها في رأسها.

وبعد قتل ابنته؛ أطلق “دايان” النار على نفسه، واتصل الجيران الذين سمعوا صوت الرصاص بخدمات الطوارئ والمسعفين، وتم إرسال ضباط الشرطة على الفور إلى المنزل.

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وعثر على الفتاة مصابة بجروح خطيرة، وتم نقلها إلى المستشفى بعد أن قدمت لها الإسعافات الأولية في مكان الحادث.

ونقلت آسيا إلى مستشفى ولاية بسني، وبعد أقل من 3 أشهر على نجاتها من الزلزال، توفيت “آسيا” متأثرة بجراحها في وحدة العناية المركزة.

بينما أعلنت وفاة والدها في المنزل، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى أديامان للتعليم والبحوث، في ولاية بسني.

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