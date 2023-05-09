عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سر ارتداء سيدات العائلة المالكة ببريطانيا فساتين باللون الأبيض أثناء مراسم التتويج

صدى البلد

شهد تتويج الملك تشارلز مجموعة مختارة من الفساتين الاتي أرتدتها سيدات العائلة المالكة، ومن الملاحظ أن عددًا من سيدات العائلة المالكة اختارن اللونين العاجي والأبيض ، وأبرزها الملكة كاميلا وأميرة ويلز كيت ميدلتون.

txt

5 أشياء عليك فعلها قبل تناول القهوة الصباحية.. احذر تجنبها

txt

حادث أليم.. وفاة عروس في طريقها لعش الزوجية

تظهر صورة جديدة تم إصدارها اليوم للملك تشارلز الثالث والملكة في الصورة مع أفراد من العائلة المالكة العاملة، وباستثناء الأميرة آن ، التي اختارت ارتداء زيها العسكري ، فإن جميع النساء يرتدين فساتين بيضاء لؤلؤية في الصورة.

لماذا تفضل سيدات العائلة المالكة البريطانية اللون الأبيض؟

يحمل اللون الأبيض دلالات على النقاء والألوهية، مما جعله ملائمًا لأفراد العائلة المالكة الذين لديهم صلات واضحة بالمسيحية والله.

أوضحت مصممة الأزياء ميراندا هولدر لصحيفة "ديلي ميل"  البريطانية أن هذا اللون في علم نفس وهو اللون الكلاسيكي.

txt

القلق والتوتر يسيطران على كيت ميدلتون في حفل التتويج .. لهذا السبب

txt

كيت ميدلتون تستحضر روح الأميرة ديانا في حفل التتويج| صور

وأوضحت أن 'الملكة وباقي سيدات العائلة يرتدين الفساتين البيضاء لترمز إلى نقاء وألوهية الملك الذي كان يعتقد ، بعد كل شيء ، أنه معين من قبل الله".

وقالت أيضا للمنافذ: "نعلم من تسريبات مختلفة في التجهيز ليوم التتويج أن الدعوات حددت لباس اليوم أو اللباس الوطني ، مع عدم الإشارة إلى ألوان محددة".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

حقيقة فضل سورة الفجر للزواج خلال 6 أيام.. فيها 10 أسرار لا تعرفها

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

وقف التصنيع والبوكس مش موجودة |كيف ردت الحكومة على أزمة السجائر؟

ترشيحاتنا

قيس سعيد: القانون سيطبق على الجميع.. وسنحاسب من يعمل ضد إرادة التونسيين

كندا تطرد دبلوماسيا صينيا بتهمة «ترهيب نائب»

نجومية مبكرة.. نجل شيكابالا يبدأ مشواره في كرة القدم

موقف الأهلي من علاج علي زين بعد إصابته أمام الزمالك بالسوبر الإفريقي

بشرى للقلعة الحمراء.. وضربة موجعة للترجي قبل لقاء الأهلي بخلاف الحضور الجماهيري

ضياء رشوان: وسائل الإعلام ستكون حاضرة في جميع جلسات الحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقلب طالبة أمريكية يتسبب في نقل 6 من زملائها للمستشفى بتكساس

جفاف الفم..عادات نفعلها دائما تكون اشارة للاصابة بأمراض خطيرة

بدون تعب .. 6 خطوات تجعل شغل البيت أسهل وأسرع

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

فيديو

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ