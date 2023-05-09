سر ارتداء سيدات العائلة المالكة ببريطانيا فساتين باللون الأبيض أثناء مراسم التتويج

شهد تتويج الملك تشارلز مجموعة مختارة من الفساتين الاتي أرتدتها سيدات العائلة المالكة، ومن الملاحظ أن عددًا من سيدات العائلة المالكة اختارن اللونين العاجي والأبيض ، وأبرزها الملكة كاميلا وأميرة ويلز كيت ميدلتون.

تظهر صورة جديدة تم إصدارها اليوم للملك تشارلز الثالث والملكة في الصورة مع أفراد من العائلة المالكة العاملة، وباستثناء الأميرة آن ، التي اختارت ارتداء زيها العسكري ، فإن جميع النساء يرتدين فساتين بيضاء لؤلؤية في الصورة.

لماذا تفضل سيدات العائلة المالكة البريطانية اللون الأبيض؟

يحمل اللون الأبيض دلالات على النقاء والألوهية، مما جعله ملائمًا لأفراد العائلة المالكة الذين لديهم صلات واضحة بالمسيحية والله.

أوضحت مصممة الأزياء ميراندا هولدر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هذا اللون في علم نفس وهو اللون الكلاسيكي.

وأوضحت أن 'الملكة وباقي سيدات العائلة يرتدين الفساتين البيضاء لترمز إلى نقاء وألوهية الملك الذي كان يعتقد ، بعد كل شيء ، أنه معين من قبل الله".

وقالت أيضا للمنافذ: "نعلم من تسريبات مختلفة في التجهيز ليوم التتويج أن الدعوات حددت لباس اليوم أو اللباس الوطني ، مع عدم الإشارة إلى ألوان محددة".