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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سقوط نيزك من السماء ويخترق منزل .. وهذا ما حدث

صدى البلد

سقط نيزك مصطدمًا بمنزل في نيوجيرسي قبل عدة أيام، ويشار إلى أنه قطعة  من كرة ثلجية كونية على بعد أكثر من ثلاثة مليارات ميل من الأرض.

سقطت صخرة الفضاء بحجم شطيرة برجر من اللحم في هوبويل مخترقة سقف منزل، ومن ثم سقطت على أرضية المنزل الخشبية.

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يعتقد المسؤولون أن النيزك كان جزءًا منEta Aquarid ، الذي يتميز بقطع من الحطام من مذنب هالي الشهير، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


فيما أصدرت إدارة شرطة بلدة هوبويل تقريرًا بعد فترة وجيزة من أنباء تحطم النيزك عبر منزل وسط نيوجيرسي، فقد  قالت الإدارة: "اصطدم جسم معدني يُعتقد أنه نيزك بسقف منزل في طريق بنينجتون القديم بواشنطن".

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كان المنزل المصمم على طراز المزرعة مأهولًا بالسكان في ذلك الوقت ، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

لم يزر هذا المذنب الأرض منذ عام 1986 ولن يعود حتى عام 2061 في رحلته المنتظمة التي تستغرق 76 عامًا حول الشمس.

 

نيزك

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