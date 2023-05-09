عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أثارت السوشيال ميديا.. حقيقة صور الملك تشارلز بـ بذلات ملونة

صدى البلد

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا "الفيسبوك" مجموعة من الصور لـ الملك تشارلز الذي نصب ملكًا رسميًا على عرش المملكة المتحدة البريطانية السبت الماضي بـ كنيسة ويسمنستر أبي، مثيرة للدهشة.

كانت الصور التي انتشرت كالنار في الهشيم لـ الملك تشارلز بـ أوضاع مختلفة وهو مرتدي ملابس ملونة وهو يرقص على أحد الشواطئ وسط المصيفين.

txt

سيئة السمعة.. غوريلا تتحرش بـ السيدات

txt

سر ارتداء سيدات العائلة المالكة ببريطانيا فساتين باللون الأبيض أثناء مراسم التتويج

وكان صاحب تلك الصور المتداولة بقوة على السوشيال ميديا شاب إسرائيلي يدعى "جي جولد"،ولكن الحقيقة أن تلك الصور غير صحيحة.

فبعد التدقيق في الصور من قبل المتخصصين تبين إنها نتاج برنامج الذكاء الاصطناعي" "AI وكان واضح بقوة من خلال ملامح الأشخاص خلفه كانت غير سليمة، وكذلك بعض لقطات الملك كانت أصابع يده غير طبيعية.

txt

حادث أليم.. وفاة عروس في طريقها لعش الزوجية

txt

اكتشاف قوى خفية تحت سطح القمر.. ما القصة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

انتصار روسي.. إعلان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بشأن الاستيلاء على باخموت

تسجيل صوتي.. حسن شاكوش يعترف بعلمه بزواج زوجته قبله

مفاجأة صادمة لعشاق الأهلي.. حمدي فتحي على أعتاب الدوري القطري

موضوعات متعلقة

سيئة السمعة.. غوريلا تتحرش بـ السيدات

سر ارتداء سيدات العائلة المالكة ببريطانيا فساتين باللون الأبيض أثناء مراسم التتويج

5 أشياء عليك فعلها قبل تناول القهوة الصباحية.. احذر تجنبها

حادث أليم.. وفاة عروس في طريقها لعش الزوجية

اكتشاف قوى خفية تحت سطح القمر.. ما القصة؟

الأمير هاري يعترض على حفل تتويج والده بكلمات حادة.. ماذا قال؟

جسم غامض يظهر في السماء فوق الملك تشارلز أثناء التتويج.. ما القصة؟

القلق والتوتر يسيطران على كيت ميدلتون في حفل التتويج .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

نصاب واسمه «عباده»| ضحية لشاب على فيس بوك: أوهمني بامتلاكه مركز تخسيس.. وأرسلت له صوري فطلب 4000 جنيه لعدم نشرها

أثارت السوشيال ميديا.. حقيقة صور الملك تشارلز بـ بذلات ملونة

جيش الاحتلال يعلن تصفية 3 قياديين من الجهاد الإسلامي والحركة تهدد بالثأر

ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 10 أشخاص

وزير الري يتابع آخر مستجدات الدراسة المتكاملة لترعة السويس

مرض مُعدٍ.. مفاجأة عن طلاق زوجة حسن شاكوش من زوجها الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامسونج ألترا 22 بـ68 جنيها.. احذر هذا المقطع على فيسبوك يسرق أموالك

مقلب طالبة أمريكية يتسبب في نقل 6 من زملائها للمستشفى بتكساس

جفاف الفم..عادات نفعلها دائما تكون اشارة للاصابة بأمراض خطيرة

بدون تعب .. 6 خطوات تجعل شغل البيت أسهل وأسرع

فيديو

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ