أثارت السوشيال ميديا.. حقيقة صور الملك تشارلز بـ بذلات ملونة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا "الفيسبوك" مجموعة من الصور لـ الملك تشارلز الذي نصب ملكًا رسميًا على عرش المملكة المتحدة البريطانية السبت الماضي بـ كنيسة ويسمنستر أبي، مثيرة للدهشة.

كانت الصور التي انتشرت كالنار في الهشيم لـ الملك تشارلز بـ أوضاع مختلفة وهو مرتدي ملابس ملونة وهو يرقص على أحد الشواطئ وسط المصيفين.

وكان صاحب تلك الصور المتداولة بقوة على السوشيال ميديا شاب إسرائيلي يدعى "جي جولد"،ولكن الحقيقة أن تلك الصور غير صحيحة.

فبعد التدقيق في الصور من قبل المتخصصين تبين إنها نتاج برنامج الذكاء الاصطناعي" "AI وكان واضح بقوة من خلال ملامح الأشخاص خلفه كانت غير سليمة، وكذلك بعض لقطات الملك كانت أصابع يده غير طبيعية.