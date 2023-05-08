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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف قوى خفية تحت سطح القمر.. ما القصة؟

صدى البلد

كان القمر موضوعا للرهبة والسحر لآلاف السنين، بسبب قواه المتغيرة في الشكل بالإضافة إلى الجانب المظلم الغامض.


 

وعلى الرغم من أنه الجسم السماوي الوحيد الذي اتخذ عليه الإنسان خطوات صغيرة، إلا أنه لا يزال هناك تطلعات كبيرة لنذهب إليها فيفهم إمكاناته والكشف عن أسراره.


 

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ومع ذلك، اكتشف العلماء إحدى السمات الخفية للقمر وهي كبيرة جدا وثقيلة جدا جدا، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية.


 

فقد دفن تحت حوض القطب الجنوبي "أيتكين" بالقمر، وهو أحد أكبر الحفر المحفوظة في النظام الشمسي، هيكل يزن ما لا يقل عن 2.18 مليار كيلوجرام ويبلغ عمقه أكثر من 300 كم (186 ميلا) وطوله 2000 كم (1243 ميلا).


 

افترض الباحثون الذين قاموا بالاكتشاف في الولايات المتحدة، أن "التشذوذ" يمكن صنعه من المعدن من قلب كويكب أو أكاسيد من تبلورمحيط الصهارة.


 

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المؤلف الرئيسي بيتر ب: "أحد تفسيرات هذه الكتلة الإضافية هو أن المعدن من الكويكب الذي شكل هذه الحفرة لا يزال جزءا لا يتجزأ منعباءة القمر".


 

قال جيمس، من جامعة بايلور في هيوستن، في بيان تمت مشاركته مع IFLScience، وأوضح مدى ضخامة هذا الشيء، ومضى قائلا: "تخيل أخذ كومة من معدن أكبر بخمس مرات من جزيرة هاواي الكبيرة ودفنها تحت الأرض، هذا هو تقريبا مقدار الكتلة غير المتوقعة التياكتشفناها."


 

تم إجراء النتيجة الرائدة بفضل مهمة مختبر استعادة الجاذبية والداخلية (GRAIL) التابعة لناسا، والتي تقيس التغيرات في مجال جاذبيةالقمر.


 

يمكن بعد ذلك استخدام البيانات التي تجمعها GRAIL لدراسة التكوين الداخلي لرفيقنا في الصناديق.

القمر

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