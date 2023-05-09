قطة تنقذ عائلة كاملة من حادث مروع في لوس أنجلوس.. ما القصة؟

صُدمت عائلة بعد اقتحام ذئب مفترس منزلهم بينما كانوا نائمين، ولكن قطتهم الشجاعة أنقذتهم من مصير مجهول.

كانت الساعة الرابعة صباحًا في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا ، عندما سمعت عائلة شوشان القطة وهي تصرخ طلبًا للمساعدة.

استيقظ أحد أفراد العائلة في البداية على صرخات القطة وقد ظن أن أحد الكلاب يضايقون القطة، ولكن كانت الصدمة.

فقد فوجئ بـ وجود ذئب مفترس داخل المنزل يتجول وكان على وشك أن يفترس صاحب المنزل ولكن صرخات القطة أجبرت باقي الأشخاص في المنزل للاستيقاظ وطرد الذئب خارج المنزل.



وقالت ميا شوشان من أفراد المنزل لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن القطة هي صاحبة الفضل في إنقاذهم من فكي الذئب.

