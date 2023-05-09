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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صاحب نظرية الأرض مسطحة ينفق 20000 دولار لإثباتها فكانت النتيجة صادمة

صدى البلد

أنفق أحد رواد نظرية الأرض المسطحة مبلغًا مذهلاً قدره 20000 دولار على تجربة دقيقة؛ محاولا إثبات صدق ادعائه، ولكنها جاءت بنتائج عكسية، وأثبتت الصدفة خلالها، أن كوكب الأرض مستدير.

أجريت هذه التجربة في أثناء تصوير فيلم وثائقي على Netflix نتفلكس، بعنوان Behind the Curve، ووقتها أدرك خطأه الثمين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وفي محاولة لدحض حقيقة أن الكرة الأرضية كروية وليست مسطحة، قام "بوب نودل" أحد المؤمنين بـ نظرية الأرض المسطحة بشرح تفاصيل تجربة DIY باستخدام جيروسكوب ليزر.


اشتمل الاختبار على استخدام كاميرا للتصوير من خلال فتحتين، مع وقوف شخص على الجانب الآخر وإلقاء مصباح يدوي على الكاميرا ، وفقًا لتقرير صادر عن Unilad.

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النتيجة لم تكن هي المتوقعة بالنسبة لأرباب نظرية الأرض مسطحة، فقد أظهرت التجربة أن الأرض كروية كما يعرف الجميع، ليكون أصاحب النظرية الأساسي قد خسر 20 ألف دولار.

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