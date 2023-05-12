كويكب عملاق يصطدم بـ مدار الأرض خلال الساعات المقبلة

يبعد كويكب عملاق بأقل من 24 ساعة عن الأرض، ومن المفترض أن يصطدم مباشرة بمدار الأرض.

ستطير الصخرة الفضائية العملاقة التي تسمى بـ 2023 HT4 ، لتقترب من الأرض خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفقًا لقائمة الأجسام القريبة من الأرض التابعة لناسا ، يبلغ قطرها 130 مترًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وعلى الرغم من الاقتراب الشديد من الكوكب ، لم يؤكد علماء ناسا ما إذا كان سيتم إحداث أي ضرر، وتتحرك صخرة الفضاء العملاقة في الواقع بسرعة أبطأ من معظم تلك الموجودة في قائمة الأجسام القريبة من الأرض ، حيث تطير بسرعة 8.93 كم / ثانية فقط،ويبلغ المتوسط ​​حوالي 15 كم / ثانية.

وقد شوهدت لأول مرة في 31 مارس 2015 عندما كانت تحلق بضعف سرعتها الحالية، وبمجرد اصطدامه بمدارنا غدًا ، لن يعود لمدة ثماني سنوات تقريبًا ، ويعود إلينا في 13 يوليو 2031 ، ويسافر بسرعة هائلة تبلغ 19.44 كم / ثانية.