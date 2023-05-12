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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل تتواصل الكائنات الفضائية مع الأرض بـ إشارات غامضة؟

صدى البلد

كانت الإشارات الراديوية الغامضة موضوعًا ساخنًا في علم الفلك منذ أن ألمح اكتشافها إلى أن الفضائيين ربما يحاولون الاتصال بالأرض.

وهي تظهر ومضات الضوء الساطعة بشكل غريب، والتي تسجل في النطاق الراديوي للطيف الكهرومغناطيسي، بشكل مؤقت وعشوائي من الفضاء، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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تُعرف باسم الانفجارات الراديوية السريعة (FRBs) ، وقد تم اكتشافها لأول مرة منذ 15 عامًا فقط ولكن العلماء لم يعرفوا أبدًا من أين نشأت.

والآن حقق فريق دولي من الخبراء في الاشارات وتوصلوا أخيرًا لـ أدلة على مصدر تلك الاشارات الغامضة.

يقولون إن أحد الإشارات المعروف باسم 20190520B تنشأ على الأرجح من نظام ثنائي على مشارف مجرة ​​قزمة فقيرة بالمعادن على بعد حوالي 3 مليارات سنة ضوئية من الأرض.

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ويثير ذلك احتمال أنه قادم من جسم مضغوط بجوار نجم ضخم له رياح نجمية قوية، وتوصلوا إلى استنتاجهم بعد اكتشاف أن FRB غيرت إشاراتها مرتين بطريقة درامية أثناء تحليلها.

وقال الخبراء إن التفسير الوحيد لذلك هو أن المجالات المغناطيسية المحيطة بها لا بد أن تكون قد انعكست أو التواء بفعل قوة "مضطربة".

كان ذلك  محور الدراسة الجديدة وقام بتحليله باحثون في المراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم (NAOC) وجامعة وست فرجينيا باستخدام تلسكوب باركس في أستراليا وتلسكوب جرين بانك في الولايات المتحدة.

وقال العلماء في ورقتهم إنهم اكتشفوا مجالات مغناطيسية مضطربة تحيط بـ FRB المتكرر،وأضافوا أن "هذه الملاحظة تشير إلى أن نبضات انبعاث الموجات الراديوية قد تأتي من جسم مضغوط مصحوب برفيق ثنائي له رياح نجمية قوية".

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