حالة بين كل 100 ألف.. ولادة طفل بدون أعين بولاية كارولينا الشمالية

وُلد طفل من ولاية كارولينا الشمالية بدون عيون ، مما جعله يخضع لجراحة شد محجر العين حتى يتمكن من الحصول على أطراف صناعية.

يعاني الطفل "تيت ووكر" من فقدان البصر ، وهي حالة وراثية تجعل العينين لا تتطوران في الرحم.

تم تشخيص حالة الصبي الصغير بعد يوم واحد فقط من ولادته عندما لم يفتح جفنيه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قال والده "ريان" إن التشخيص كان بمثابة صدمة كبيرة، لكن الأسرة تقوم الآن بجمع الأموال لتأمينه الصحي والجراحة في تجويف العين.

يُعد Anophthalmia حالة نادرة تصيب ما لا يقل عن طفل واحد من بين كل 100000 طفل يولد في الولايات المتحدة كل عام.

يحدث هذا بسبب اضطراب في نمو الحويصلات البصرية في الأسبوع الرابع من الحمل ، والتي تتحول في النهاية إلى الكؤوس البصرية والأجزاء المختلفة التي تتكون منها مقلة العين.

قد يكون سبب الاضطراب الوراثة، كما هو الحال في حالة تيت، أو العوامل البيئية مثل التعرض لمستويات عالية من الزئبق أو الرصاص.

قد يولد المصابون بدون مقل العيون أو بقايا أنسجة العين خلف الجفون، قد يكون لديهم أيضًا تجاويف عيون أصغر بكثير من المعتاد ، مما يجعل من الصعب وضع الأطراف الصناعية.

لا يوجد علاج يمكن أن يعيد العينين ، حيث يركز الأطباء بدلاً من ذلك على إعطاء الأطفال الأطراف الاصطناعية لمساعدتهم على عيش حياة طبيعية نسبيًا.

تُصنع العين الاصطناعية عمومًا من البلاستيك ولن تستعيد رؤية الشخص، ومع ذلك سيجعل وجههم يبدو أكثر طبيعية ويضمن نمو الوجه بشكل صحيح.

يقول الأطباء إن الأطفال الذين يعانون من هذه الحالة لديهم متوسط ​​عمر متوقع طبيعي نسبيًا ، بشرط ألا يكون لديهم حالات أساسية أخرى.

وُلد تيت في ديسمبر 2021 بدون مشكلة ، ولكن بعد ذلك ظهر المولود منتفخًا وكافح لفتح عينيه، حينها أخبر الأطباء الوالدين أن التورم سينخفض ​​في غضون 12 ساعة ثم سيفتح تيت عينيه.



ولكن عندما لم يحدث هذا ، ذهب الطفل الذي كان يبلغ من العمر يومًا واحدًا لإجراء فحوصات كشفت أنه يعاني من حالة نقص الملتحمة، لتبدأ معاناة الطفل.