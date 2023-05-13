حقيقة زواج إيلون ماسك من روبوت.. صور

خلال الساعات الماضية انتشرت عدد من الصور لـ "إيلون ماسك" ملك شركة تسلا وتويتر وسبيس إكس، مع روبوت فتاة وإنها عروسته الجديدة.

كان مضمون المنشورات الذي غزت السوشيال ميديا على نطاق واسع أن إيلون ماسك صمم وصنع روبوت بـ مواصفات فتاة أحلامه وسيتزوج منها.



وأدعت المنشورات أن الروبوت تدعى كاتنيلا وتعمل بـ الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية ولديها مستشعرات حسيه تقدر تحس وتشعر بالحزن والسعاده والفرح والالم والحب.

انتشرت الصور والمنشورات بـ تلك المعلومات بكثرة وهناك كثيرون قاموا بتصديق كل هذا، ولكن الحقيقة أن تلك الصور ما هي إلا تصميم من الذكاء الاصطناعي AI.



فيما أوضح أحد المتخصصين بأن :"عمل مثل هذه الصور ليس بالأمر الصعب، كل ما عليك أن تدخل علي موقع يعمل بالذكاء الإصطناعي وتكتب له أوامر وتضع فاصلة بين كل تفصيله والتانيه .. وهو هايجمعها في صورة".

هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر صور بهذا الشكل وتلقى رواجًا كبيرًا على السوشيال ميديا فقبل عدة أيام أنتشرت صورلـ الملك تشارلز على أحد الشواطئ بملابس زاهية ويرقص بالشارع.