سمكة قرش تنهي حياة رجل أمام رواد أحد الشواطئ بـ استراليا.. حادث مروع

هاجمت سمكة قرش رجلا أمام رواد الشاطئ المذعورين وهو ما تسبب في وفاته، وقد وقعت تلك الحادثة في شاطئ شهير بأستراليا.

تبحث فرق الطوارئ عن جثة رجل يبلغ من العمر 46 عامًا بعد الإبلاغ عن الحادث صباح اليوم السبت في جنوب أستراليا، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.



وقع الهجوم المرعب في الصباح الباكر على شاطئ بالقرب من إليستون، وهو ملاذ شهير يبعد حوالي 400 ميل إلى الغرب من اديلايد في أستراليا.

وبحسب ما ورد كان الرجل يتزلج على الأمواج في عندما تعرض للهجوم، وأخبر تريفلين سميث ، مدير خدمة الطوارئ المحلية ، محطة ABC أنه كان هناك حوالي 16 شخصًا في الماء في ذلك الوقت.

قال: "من الواضح أنه كان هناك عدة أشخاص في الماء ومما أسمعه كان هناك شهود رأوا أدلة على الهجوم"، وكشفت الشرطة منذ ذلك الحين عن اعتقادها بأن الرجل قد مات الآن.

وبحسب ما ورد ، فإن خدمة الإسعاف في جنوب أستراليا على أهبة الاستعداد على الشاطئ بينما يواصل رجال الشرطة البحث.

كما يتم استخدام أكثر من ستة قوارب، بالإضافة إلى الزلاجات النفاثة ، للبحث في المياه حيث شوهد الرجل لآخر مرة.