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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أول وأقدم حيوان على سطح الأرض.. عمره ملايين السنين

صدى البلد

أكد العلماء أن أقدم حيوان حي على الأرض نشأ من الحيوانات الأولى، فقد ظهر المخلوق الشبيه بقنديل البحر، والمعروف باسم ctenophore ، لأول مرة منذ 700 مليون سنة، مقارنة بالديناصورات التي ولدت قبل 230 مليون سنة.

حددت الدراسة أن ctenophores هي أقرب الأقارب للحيوانات الأولى ويمكن العثور عليها تسبح في محيطات اليوم وأحواض السمك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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شرع فريق من جامعة كاليفورنيا في بيركلي في حل العلاقات بين شجرة الحياة الحيوانية ، وتوفير فهم أفضل للأصول والتطور.

كما أدت النتائج إلى إنهاء الجدل الذي طال أمده بأن الإسفنج البحري كان أول الحيوانات على الأرض لأن حفرياتها تعود إلى حوالي 600 مليون سنة.


تمتلك Ctenophores ثماني مجموعات من الأهداب ، على غرار المجسات ، تتدفق على جوانبها ، والتي تستخدمها للدفع عبر المحيطات أثناء سفرها لأكثر من أربعة أميال تحت السطح.

قال دانييل روخسار ، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا والمؤلف المشارك للدراسة ، في بيان: "ربما عاش أحدث سلف مشترك لجميع الحيوانات منذ 600 أو 700 مليون سنة".

من الصعب معرفة شكلها لأنها كانت حيوانات رخوة الجسم ولم تترك سجلًا أحفوريًا مباشرًا، لكن يمكننا استخدام المقارنات بين الحيوانات الحية للتعرف على أسلافنا المشتركين.

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أوضح الفريق أن معظم الناس يفكرون في الديدان والذباب والرخويات ونجوم البحر والفقاريات عندما يفكرون في الحيوانات.

وللمقارنة  تطورت الديدان منذ حوالي 500 مليون سنة وظهرت الفقاريات منذ حوالي 450 مليون سنة.

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