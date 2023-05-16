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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يقي من هذا المرض.. ما يصنعه النوم العميق بالدماغ

صدى البلد

تصدرت العديد من الأدوية الجديدة لعلاج الخرف عناوين الصحف مؤخرًا ، ولكن مع وجود مخاوف بشأن التكلفة، والقلق من الآثار الجانبية المحتملة مثل تورم الدماغ، ولكن هناك نهج أقل تقنية بكثير يمكن أن يحدث فرقًا فوريًا لأولئك الذين لديهم علامات مبكرة للمرض.

قد يساعد شيء بسيط مثل الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً كبار السن على درء فقدان الذاكرة الناجم عن مرض الزهايمر، وهو أكثر أنواع الخرف شيوعًا، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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هذا وفقًا لبحث أمريكي جديد نُشر في مجلة BMC Medicine ، والذي يُظهر أن الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات المرض، التي تم اكتشافها من خلال فحوصات الدماغ بدلاً من الأعراض، قد تكون محمية من فقدان الذاكرة إذا كانوا ينامون نوم عميق.

كما شرع باحثون بريطانيون مؤخرًا في مشروع يبحث في كيفية تحسين جودة النوم يمكن أن يساعد في تحسين أعراض الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض.

كل هذا يمكن أن يكون له آثار مهمة على علاج مرض الزهايمر ، لأن جودة النوم شيء يمكنك تغييره، على عكس العوامل الأخرى التي تساهم في الخرف ، بما في ذلك العمر فقد تتضاعف احتمالية الإصابة بمرض الزهايمر كل خمس سنوات بعد بلوغك 65 عامًا.

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كما يوضح أحد الباحثين وراء الدراسة الأمريكية الجديدة: "بمستوى معين من أمراض الدماغ أي التغييرات التي تشير إلى المرض ، فأنت لست مقدرًا للأعراض المعرفية أو مشاكل الذاكرة".

وأشار البحث:" يجب أن يدرك الناس أنه على الرغم من وجود مستوى معين من علم الأمراض ، إلا أن هناك بعض عوامل نمط الحياة التي ستساعد في تخفيف الآثار وتقليلها. أحد هذه العوامل هو النوم ، وعلى وجه التحديد ، النوم العميق".

هذه هي المرحلة التصالحية للنوم ، عندما يصلح الجسم نفسه ويخزن الذكريات من اليوم، يرتبط مرض الزهايمر بتراكم غير طبيعي لبروتينين يسمى أميلويد وتاو.

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