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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في ظروف غامضة.. سفينة تختفي قبل 50 عامًا وتظهر الآن

صدى البلد

تم العثور على سفينة انقلبت وقتلت ثلاثة من أفراد الطاقم في قاع المحيط منذ 50 عاما في حادث غامض، لتظهر مرة أخرى في ظروف غامضة.

كانت  السفينة MV Blythe Star تقوم برحلة روتينية من هوبارت إلى جزيرة الملك عندما انقلبت فجأة وغرقت قبالة ساحل تسمانيا.
 

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توفي ثلاثة من أفراد الطاقم في الأيام التي تلت الحادث الذي وقع في 13 أكتوبر 1973، حيث انتظر الناجون السبعة ما يقرب من أسبوعينليتم إنقاذهم.


 

لم يتم العثور على أي أثر للسفينة لعقود، على الرغم من البحث البحري الكبير.

كشف باحثون من CSIRO وجامعة تسمانيا عن حطام سفينة MV Blythe Star على بعد حوالي 10.5 كيلومترا غرب جنوب غرب كيب فيتسمانيا.


 

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كانت المجموعة تدرس انهيارا أرضيا غواصة عندما قامت بالاكتشاف، باستخدام بيانات رسم الخرائط وصور الفيديو لتأكيد أنها كانت MV Blythe Star.

تم العثور على الطحالب والأعشاب البحرية ملفوفة حول السفينة، مع بعض الأضرار التي لحقت بالسفينة ودار القيادة المفقودة.

 

قالت CSIRO إنه يسرها تأكيد مكان الراحة النهائي للسفينة، مما أدى إلى إغلاق لغز 50 عاما، فقد أدت المأساة إلى قوانين بحرية مهمةفي أستراليا، مما أدى إلى تحسين السلامة في البحر بشكل كبير.


 

كانت MV Blythe Star سفينة شحن صغيرة تعمل حول تسمانيا والجزر المحيطة بها وعلى طول مضيق باس، كانت تحمل الأسمدةوبراميل البيرة وكانت متجهة نحو جزيرة الملك في يوم رحلتها المشؤومة.

بدأت المياه تغمر القارب لدهشة الطاقم قبل أن تغرق السفينة في قاع المحيط، وتمكن عشرة من أفراد الطاقم على متنها من الفرار على طوفنجاة قابل للنفخ ولكن توفي ثلاثة منهم قبل العثور عليهم بعد 12 يوما.

 

ودفع غرق السفينة إلى أكبر عملية بحث بحري أجريت على الإطلاق في أستراليا في ذلك الوقت.


 


 

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