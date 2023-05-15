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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 20 عملية جراحية.. نجاح فصل توأم ملتصق في جراحة خطرة

صدى البلد

جاءت آني وإيسي باتسون إلى الدنيا قريبين من بعضهما البعض للغاية، بحكم التصاقهما ببعض من الصدر إلى الحوض. 

عندما جاءوا إلى العالم في مارس من العام الماضي، كان التوأمان ملتصقتان من الصدر إلى الحوض.، والآن، بعد 14 شهرا، هم من بين التوائم القليلة الملتصقة التي خضعت بنجاح لجراحة الانفصال الشاقة.


 

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في حين أن التقدم العلمي أدى إلى تطورات ملحوظة عندما يتعلق الأمر بمعالجة المضاعفات الطبية للتوأم الملتصقة، بحسب ما نشرتصحيفة "ديلي ميل " البريطانية.


 

في جميع أنحاء العالم، يحدث التوائم الملتصقة في واحد من كل 60 مليون إلى واحد من كل 190 مليون حالة حمل، ومن بين هؤلاء، 7.5 فيالمائة فقط على قيد الحياة، عندما يصلون إلى الجراحة، 40 في المائة، لا يبقون على قيد الحياة.


 

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خضعا التوأم لـ ٢٠ عملية جراحية لفصلهم وكلنت أخرهما عملية استغرقت ١٨ ساعة، في حين أن الجراحة لفصلهم تركتهم بساق واحدة لكلمنهما.

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