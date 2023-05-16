اكتشاف كتاب على سطح المريخ.. ما القصة؟

اكتشف العلماء ما يعتقدون أنه حياة "غريب الأطوار" على سطح المريخ ، حيث التقطت المركبة الفضائية كيوريوسيتي على المريخ صورة مقرّبة لصخرة تشبه الكتاب.

تم تصوير تلك الصخرة الشهر الماضي ، ويعتقد الخبراء أنهم عثروا على قطعة من الكوكب تبدو مثل الصفحات المفتوحة لكتاب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كانت المركبة المريخية على سطح الكوكب منذ أكثر من عقد من الزمان ، وقد التقطت صورة لصخرة تشبه الكتاب في اليوم 3800.

إنه اكتشاف يترك العلماء غير مصدقين على وجود علامات غريبة على وجود على سطح المريخ،

ويعتقد فريق Curiosity :" أن هذه الصخرة ذات الشكل الفريد تشبه كتابًا مفتوحًا بصفحات تهب في مهب الريح".

ويوضح العلماء بأن الصخرة الطويلة التي يبلغ طولها بوصة ولها شكل غير عادي تعرضت لعوامل التعرية، كما جاء في تفسيرهم ما يلي: "بعد دهور من تعرض الصخرة للرياح ، تم نحت الصخور الأكثر نعومة وبقيت المواد الأكثر صلابة هي كل ما تبقى".

