عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إيلون ماسك يصدر قرارات صارمة ضد موظفي تسلا.. تفاصيل

صدى البلد

بعد أيام من الإعلان عن رئيس تنفيذي جديد لـ تويتر، أدار إيلون ماسك عينه إلى تسلا، وأمر المديرين بمسح جميع التعيينات في صانعالسيارات الكهربائية وان يكون الأمر من خلاله.


 

أبلغ ماسك القرار في مذكرة إلى موظفي تسلا، وفقا للوثائق التي تم الحصول عليها، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.


 

txt

رجل يثير الجدل بـ وضوئه وسط عمليات النهب في السودان.. فيديو

txt

في ظروف غامضة.. سفينة تختفي قبل 50 عامًا وتظهر الآن

طلب ماسك من مديري تسلا إرسال قائمة أسبوعية له بجميع التعيينات المقترحة، بما في ذلك المقاولين، و"التفكير بعناية" في أي شيء يتماقتراحه، وفقا للتقرير.


 

وقال المنشور إن ماسك أعطى توجيهات مماثلة في الماضي، حيث أفاد الموظفون أن هذه الممارسة كانت في بعض الأحيان بمثابة تجميدالتوظيف.


 

كما رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية نداء الملياردير بتعديل أو إنهاء تسوية عام 2018 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية(SEC) التي تتطلب بعض تغريداته للحصول على موافقة مسبقة من محامي تسلا.

txt

بيع طقم مائدة خاص بـ هتلر بسعر خيالي.. صور

txt

سمكة قرش تنهي حياة رجل أمام رواد أحد الشواطئ بـ استراليا.. حادث مروع


 

ناشد ماسك إنهاء الشرط، متهما بأن الاضطرار إلى تطهير تغريداته مسبقا كان كمامة فرضتها الحكومة تنتهك حقوقه في حرية التعبير.


 

فيما وافق ماسك على المراجعات في عام 2018 كجزء من مرسوم الموافقة لإنهاء قضية اتحادية تتهمه بالاحتيال على المستثمرين بتغريدةبأنه "تم تأمين التمويل" لأخذ شركته للسيارات الكهربائية الخاصة بسعر 420 دولارا للسهم. لم يتحقق التمويل أبدا ولم تؤخذ الشركة علىانفراد أبدا.


 

فقد اتهم المساهمون ولجنة الأوراق المالية والبورصات أن تغريدة ماسك رفعت أسعار الأسهم وساهمت في نهاية المطاف في الخسائر التيتكبدها بعض المساهمين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

35 ألف جنيه|تراجع قوى يضرب أسعار الحديد عالميا.. اعرف سعر الطن بمصر

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

| اشتري قبل الزيادة..انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

أصغر سيارة فيات زيرو فى مصر.. بديلة ميني كوبر

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى سعر عيار 21

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

تركيا.. استقالة مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري احتجاجا على نتائج الانتخابات

دعاء الأرق .. إذا أويت إلى الفراش ردد 35 كلمة نبوية للنوم السريع

موضوعات متعلقة

رجل يثير الجدل بـ وضوئه وسط عمليات النهب في السودان.. فيديو

في ظروف غامضة.. سفينة تختفي قبل 50 عامًا وتظهر الآن

بعد 20 عملية جراحية.. نجاح فصل توأم ملتصق في جراحة خطرة

من بين 200 مليون شخص.. سيدة تضع 3 توائم متطابقة

بيع طقم مائدة خاص بـ هتلر بسعر خيالي.. صور

سمكة قرش تنهي حياة رجل أمام رواد أحد الشواطئ بـ استراليا.. حادث مروع

وقوع أكبر انفجار في الفضاء يحير العلماء .. ماذا حدث؟

حقيقة زواج إيلون ماسك من روبوت.. صور

ترشيحاتنا

الحق واشتري شبكتك بسرعة|زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

محمد عبد الجليل: أتوقع أن يكون نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي

«الشناوي عامل عظمة».. تعليق مفاجئ من أحمد ناجي عن مستوى حارس الأهلي

أسئلة الأطفال الإيمانية والمحرجة.. اعرف كيفية الإجابة عليها

كيف تكون مستجاب الدعاء؟.. علي جمعة: مد يدك للسماء بـ3 أعمال ولن ترد

|اشترى الشبكة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-5-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة غريبة.. أمريكي يضرب آخر بـ ثعبان حي| شاهد

عشان حوارات البنات.. محل ملابس يضع شروطا ساخرة لعدم الاسترجاع

خسائر بالملايين.. القصة الكاملة لحريق معرض شباب بني سويف| وتعويضات عاجلة للمتضررين

زفاف يتحول لمأتم.. شاحنة تدهس سيارات زفة بالأردن

فيديو

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

شاب ووالده يحاصران عريس المنيرة ويسقطاه ضحية بسبب البلياردو |شاهد

انتهكت المؤسسات الدينية.. قصة سيدة اعتلت منبر مسجد بدون حجاب في المغرب

تفاصيل وخطوات التقديم على أراضي الاستثمار التابعة للإسكان |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ