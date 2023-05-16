إيلون ماسك يصدر قرارات صارمة ضد موظفي تسلا.. تفاصيل

بعد أيام من الإعلان عن رئيس تنفيذي جديد لـ تويتر، أدار إيلون ماسك عينه إلى تسلا، وأمر المديرين بمسح جميع التعيينات في صانعالسيارات الكهربائية وان يكون الأمر من خلاله.





أبلغ ماسك القرار في مذكرة إلى موظفي تسلا، وفقا للوثائق التي تم الحصول عليها، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.





طلب ماسك من مديري تسلا إرسال قائمة أسبوعية له بجميع التعيينات المقترحة، بما في ذلك المقاولين، و"التفكير بعناية" في أي شيء يتماقتراحه، وفقا للتقرير.





وقال المنشور إن ماسك أعطى توجيهات مماثلة في الماضي، حيث أفاد الموظفون أن هذه الممارسة كانت في بعض الأحيان بمثابة تجميدالتوظيف.





كما رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية نداء الملياردير بتعديل أو إنهاء تسوية عام 2018 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية(SEC) التي تتطلب بعض تغريداته للحصول على موافقة مسبقة من محامي تسلا.





ناشد ماسك إنهاء الشرط، متهما بأن الاضطرار إلى تطهير تغريداته مسبقا كان كمامة فرضتها الحكومة تنتهك حقوقه في حرية التعبير.





فيما وافق ماسك على المراجعات في عام 2018 كجزء من مرسوم الموافقة لإنهاء قضية اتحادية تتهمه بالاحتيال على المستثمرين بتغريدةبأنه "تم تأمين التمويل" لأخذ شركته للسيارات الكهربائية الخاصة بسعر 420 دولارا للسهم. لم يتحقق التمويل أبدا ولم تؤخذ الشركة علىانفراد أبدا.





فقد اتهم المساهمون ولجنة الأوراق المالية والبورصات أن تغريدة ماسك رفعت أسعار الأسهم وساهمت في نهاية المطاف في الخسائر التيتكبدها بعض المساهمين.