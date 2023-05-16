تخشاه ناسا.. كويكب بحجم ساعة بيج بن وتمثال الحرية يقترب من الأرض

قد تبدو فكرة وجود كويكب بحجم ساعة بيج بن في لندن يتجاوز كوكبنا حبكة أحدث أفلام الخيال العلمي، لكن من المقرر أن تصبح حقيقة واقعة صباح اليوم ، عندما تقع صخرة فضائية على بعد 3.4 مليون ميل من الأرض.

على الرغم من أنه يبدو بعيدًا ولكن تصنفه وكالة ناسا على أنه كويكب قريب من الأرض، بل وتشير إلى إن هذا الكويكب يحتمل أن يكون خطيرًا.



سمي الكويكب بـ '2023 JD2' ، ويقدر أن قطره يصل إلى 360 قدمًا أي يساوي 110 مترًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبهذه المقاييس فهو أكبر من ساعة بيج بن في لندن وتمثال الحرية في نيويورك ، اللذان يبلغ قياسهما 315 قدمًا (96 مترًا) و 305 قدمًا (93 مترًا) على التوالي.



ومن المفترض أن يقترب الكويكب من أقرب نقطة له إلى الأرض اليوم الساعة 19:52 بتوقيت جرينتش، في تلك المرحلة ، ستكون على بعد حوالي 0.03 مترًا (3.4 مليون ميل) منا ، وستسافر بسرعات مذهلة تصل إلى 29000 ميل في الساعة ، وفقًا لوكالة ناسا.

أوضحت ناسا أن "الأجسام القريبة من الأرض هي الكويكبات والمذنبات ذات المدارات التي تصل بها إلى مسافة 120 مليون ميل (195 مليون كيلومتر) من الشمس ، مما يعني أنها يمكن أن تدور في محيط مدار الأرض".

معظم الأجسام القريبة من الأرض عبارة عن كويكبات يتراوح حجمها من حوالي 10 أقدام إلى ما يقرب من 25 ميلاً (40 كيلومترًا).

في حين أن فرصة اصطدام هذا الكويكب بالأرض منخفضة للغاية ، إلا أن وكالة ناسا لم تستبعد خطر اصطدام كويكب بالأرض في المستقبل القريب.

