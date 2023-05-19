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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عاصفة شمسية ضخمة تهدد كوكب الأرض.. ماذا يحدث؟

صدى البلد

قد يكون مصير كوكب الأرض مهددًا بقوة بعد أن اكتشف علماء ناسا عاصفة شمسية عملاقة فائقة القوة تتجه نحونا.

في الشهر الماضي ، رصد مرصد الشمس والهيليوسفير التابع لوكالة ناسا بقعة شمسية ضخمة كامنة على مصدر الحرارة الخارجي، وكانت كبيرة جدًا لدرجة أنها غيرت طريقة اهتزاز الشمس ، وفقًا لتقارير صحيفة هندوستان تايمز.

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ومع ذلك ، عندما تحركت البقعة حول الشمس وواجهت الأرض ، انفجرت تلقائيًا وتركت بقعة شمسية ضخمة في مواجهة الأرض، كما أوضح الخبراء في Space Weather: "إنها بقعة شمسية كبيرة ، أكبر بثلاث مرات من الأرض ، وتحيط بها زبد لامع من الأنبوب المغناطيسي".


وأشاروا "منذ 16 مايو ، كان الهدوء نسبيًا ، واستجمع قوته من أجل الانفجار التالي، ويُعتقد أن العاصفة هي الأكبر منذ ست سنوات على الأقل ، لكن لا أحد متأكد تمامًا من كيفية تأثيرها علينا".

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ومع ذلك ، لم تعلق وكالة ناسا على التطورات المقلقة ، كما أنها لم تلمح إلى متى إذا حدث ذلك، كما يمكن أن تجد العاصفة الشمسية الناتجة عن الانفجار طريقها إلى الأرض.

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