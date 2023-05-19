عاصفة شمسية ضخمة تهدد كوكب الأرض.. ماذا يحدث؟

قد يكون مصير كوكب الأرض مهددًا بقوة بعد أن اكتشف علماء ناسا عاصفة شمسية عملاقة فائقة القوة تتجه نحونا.

في الشهر الماضي ، رصد مرصد الشمس والهيليوسفير التابع لوكالة ناسا بقعة شمسية ضخمة كامنة على مصدر الحرارة الخارجي، وكانت كبيرة جدًا لدرجة أنها غيرت طريقة اهتزاز الشمس ، وفقًا لتقارير صحيفة هندوستان تايمز.



ومع ذلك ، عندما تحركت البقعة حول الشمس وواجهت الأرض ، انفجرت تلقائيًا وتركت بقعة شمسية ضخمة في مواجهة الأرض، كما أوضح الخبراء في Space Weather: "إنها بقعة شمسية كبيرة ، أكبر بثلاث مرات من الأرض ، وتحيط بها زبد لامع من الأنبوب المغناطيسي".



وأشاروا "منذ 16 مايو ، كان الهدوء نسبيًا ، واستجمع قوته من أجل الانفجار التالي، ويُعتقد أن العاصفة هي الأكبر منذ ست سنوات على الأقل ، لكن لا أحد متأكد تمامًا من كيفية تأثيرها علينا".

ومع ذلك ، لم تعلق وكالة ناسا على التطورات المقلقة ، كما أنها لم تلمح إلى متى إذا حدث ذلك، كما يمكن أن تجد العاصفة الشمسية الناتجة عن الانفجار طريقها إلى الأرض.