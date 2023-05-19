بقعة بين الأصابع تكشف إصابة سيدة بـ مرض شديد الخطورة ونادر..ما القصة؟

تم تشخيص إصابة سيدة بنوع نادر من سرطان الجلد بعد إصابتها بحكة شديدة بين أصابع قدميها لا تزول، وظهور بقعة ضخمة بين أصابع قدميها.

قالت "إيمي جاردون" التي كانت تبلغ من العمر 40 عامًا آنذاك ، من سيدار فولز بولاية آيوا ، إن الحكة بدأت في أوائل عام 2015 وقبل أن تعرف ذلك ، ظهرت بقعة بنية بحجم رأس الدبوس بين أصابع قدمها.

أخذ الأطباء عينة وشخصوها بأنها مصابة بالورم الميلانيني ، وهو سرطان جلدي نادر يحدث فقط في اليدين والقدمين والأظافر والأظافر.

وهو مرتبط بتهيج الجلد واحتكاكه بدلاً من التعرض للأشعة فوق البنفسجية مثل سرطانات الجلد الأخرى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لتنجح جاردون في إزالة السرطان أثناء الجراحة، وتمكنت حتى من خوض سباقات الماراثون مرة أخرى بعد بضعة أشهر، تذهب الآن لإجراء فحوصات جلدية كل عام.