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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صياد يصطاد سمكة تثير رعب السوشيال ميديا في روسيا.. صور

صدى البلد

نشر صياد صوراً غريبة ومرعبة لأحدث ما تم صيده ، كاشفاً عن مخلوق خرزي العينين وتتدلى أعضائه من فمه.

يشارك "رومان فيدورتسوف" الذي يعمل في سفينة صيد في الجزء الشمالي الغربي من روسيا ، لقطات من اكتشافاته المذهلة والرائعة على الإنترنت ، الأمر الذي أثار رعبًا كبيرًا على الإنترنت.

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في حين أن نوع الأسماك غير معروف ، إلا أنها تتميز بجسم طويل مع زعانف أمامية قصيرة تشبه المغذيات السفلية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

شارك فيدورتسوف الفيديو  والصور للسمكة المروعة على حسابه على انستجرام الخاص به، وقد حظي بالكثير من التعليقات المعبرة عن مدى تقزز المتابعين من منظر السمكة.

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يمتلئ حساب الصياد الروسي باكتشافات أعماق البحار التي تشبه الكائنات الفضائية أكثر من الأسماك.

وقد تم العثور على هذه الأشياء الغريبة المائية بشكل أساسي في بحر النرويج وبارنتس ، بينما جاء بعضها إلى الشاطئ من المحيط الأطلسي.

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