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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل يمتنع عن الطعام نهائيًا منذ 17 سنة ويعيش على هذا المشروب

صدى البلد

يدعي رجل إيراني أنه توقف عن تناول الطعام منذ عام 2006، ليعيش منذ ذلك الحين في تغذيته على  المشروبات الغازية المحلاة للحصول على الطاقة.


 

يدعي "غلامريزا أرديشيري" البالغ من العمر 58 عاما أن مجرد رؤية الطعام يجعله يشعر بالغثيان وأنه كان على قيد الحياة على الماء والمشروبات الغازية مثل بيبسي وكوكا كولا على مدى السنوات ال 17 الماضية.


 

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بدأ كل شيء في إحدى الليالي في عام 2006، عندما استيقظ بشعور غريب في فمه، شعور لم يستطع التخلص منه، بغض النظر عن عددالأطباء الذين زارهم.


 

في النهاية، قرر تجنب الطعام بشكل دائم ويعيش حياة طبيعية تماما منذ ذلك الحين، كما لا تأكل عائلته أمامه، لأن مجرد رؤيتهم تجعله مريضا، ويحصل على كل طاقته من المشروبات الغازية.


 

فقد يشرب ثلاث زجاجات كبيرة من الصودا يوميا ويصر على أنه لا يشعر بالجوع أبدا، فيقول :"كان لدي شعور غريب، شعرت وكأن شيئا مثل الشعر كان داخل فمي، شعرت أن رأس هذا الشعر كان داخل فمي وكانت النهاية داخل معدتي، بغض النظر عما فعلته، لم يكن من الممكن إزالة هذا الشعر".


 

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وأكمل: "كان الأمر كما لو كان الشعر يسحب في حلقي وشعرت وكأنني كنت مختنق، كان ضيقا جدا لدرجة أنني لم أكن أعرف ماذا أفعل لايمكنني وصفه".


 

أوصى الجميع بطبيب مختلف، لذلك ذهب لرؤية العديد منهم، ولكن لم يتمكن أحد من تشخيص حالته، لم يكن هناك شعر في فمه، لكنه شعروكأنه كان هناك، لذلك نصح برؤية طبيب نفسي، ولم ينجح ذلك أيضا، لذلك قرر فقط التخلي عن الطعام بالكامل والعيش على الصودا فقط.

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