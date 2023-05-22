النوم في العمل يزيد من الإبداع لدى الموظفين

الإبداع في العمل يكمن في شيء واحد ألا وهو النوم أو الحصول على قيلولة أثناء دوامك بالشركة أو المكتب الذي تباشر فيه مهام عملك، فقد يشعل ذلك فتيلة الإبداع لديك.

تشير دراسة إلى أن النوم لفترة وجيزة يمكن أن يشعل شرارة إبداعية من خلال مساعدة الدماغ على ربط الأفكار المختلفة من الذاكرة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

قام الباحثون بتجنيد 49 شخصًا وحصل نصفهم على التفكير، لتقليد موضوع في العمل يحتاجون إلى أفكار حوله بينما ركز النصف الآخر فقط على أفكارهم.

ظل نصف الأشخاص مستيقظين وهم يؤدون أي من المهمتين ، بينما أخذ النصف الآخر غفوة ، قبل أن يستيقظوا بعد دقيقة إلى خمس دقائق.

استغرق الأشخاص في الدراسة خمس قيلولات في المتوسط ​​، أكثر من 45 دقيقة ، للاستفادة من بقعة النوم الإبداعية، وهي الدقائق القليلة الأولى بعد الانجراف.

ثم طُلب من المتطوعين في الدراسة كتابة قصة عن شجرة تم تصنيفها لإبداعها على أساس الأصالة والتنوع وعدد الأفكار المضمنة.

بعد القيلولة ، كان الناس أكثر إبداعًا بشكل ملحوظ مما كانوا عليه عندما بقوا مستيقظين، فقد أعطيت ثلاث دقائق للتوصل إلى استخدامات محتملة لشجرة ، ثم طُلب منها سرد أفعال للكلمات المتعلقة بالشجرة مثل ورقة أو فرع ، كان الناس أكثر إبداعًا بعد النوم.

كان لدى الناس دفعة أكبر للإبداع إذا طُلب منهم التفكير في شجرة بين القيلولة، وتتبع الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Scientific Reports ، أدلة على أن الناس أكثر إبداعًا في حل مشكلة رقمية بعد أخذ قيلولة.

قالت كاثلين أصفهاني ، التي قادت الدراسة الجديدة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "كان الناس أكثر إبداعًا بعد أخذ قيلولة ، مما يدل على المكان الجميل للمرحلة الأولى من النوم لتوليد أفكار غير عادية".

استخدمت الدراسة قفازًا لمراقبة وقت نوم الناس بناءً على التغيرات البيولوجية بما في ذلك انخفاض معدل ضربات القلب واسترخاء العضلات.

تم إيقاظهم بعد دقيقة إلى خمس دقائق بشكل عشوائي ، لأن هذه هي مدة المرحلة الأولى من النوم ، والتي تظهر الأدلة أنها قد تكون الأفضل للإبداع.

عندما حلل الباحثون المهام، كان أداء المشاركين الذين أخذوا قيلولة وقيل لهم ما يحلمون به أكثر إبداعًا بنسبة 43 في المائة من المشاركين الذين غفوا دون أن يتم إخبارهم بما يحلمون به ، و 78 في المائة أكثر إبداعًا من أولئك الذين ظلوا مستيقظين دون تعليمات حول ما يجب عليهم فعله. احلم ب.