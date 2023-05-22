بديل البشر.. أول روبوت بـ الذكاء الاصطناعي يتولى وظيفة

بدأت الروبوتات في تولي وظائف ومهام، فقد تم استخدام الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتكون بمثابة حراس أمن.

يعمل روبوت EVE الذي يشبه الإنسان ، والذي يمتلك أطرافًا بشرية مستقلة ووجهًا بشريًا رقميًا ، منذ بداية أبريل ، وفقًا لشركة المخترعين 1X.

في دورها الجديد ، يقوم الروبوت بمراقبة androids الذي يتم تصنيعه في المواقع الصناعية في النرويج ودالاس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

في حالة انحراف أجهزة android أو خروجها عن نطاق السيطرة ، يمكن لروبوت EVE أن يخطو إلى جسد android ويتولى مهام الواقع الافتراضي.

يستخدم الروبوت نظام كاميرا به مستشعرات إنذار وأجهزة استشعار للحركة للتأكد من أنهم يراقبون من يعولونهم، كما يمتلك الحراس الآليون أيضًا أطرافًا عاملة تمكنهم من الإمساك بالأشياء وحتى فتح الأبواب.

على الرغم من أن الروبوتات التي تشبه البشر قد عملت سابقًا في مجال الأمن ، فإن روبوت EVE هو واحد من أوائل الروبوتات البشرية التي تقوم بذلك ، وتتميز بقدرتها على تحريك الأشياء وإمساكها.



ويعد التحرك نحو العاملين من الروبوتات الخطوة الأولى في رؤية كبرى لإدخال المزيد من الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى من المجتمع ، مثل الرعاية الصحية والضيافة.

قال بيرنت بورنيتش ، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة 1X ، لصحيفة The Daily Mail: "لدينا هذه الرؤية العظيمة ، ونريد حل مشكلة نقص العمالة. لدينا رؤية حول كيفية حلها، لكننا بحاجة إلى الكثير من البيانات".