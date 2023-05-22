عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بديل البشر.. أول روبوت بـ الذكاء الاصطناعي يتولى وظيفة

صدى البلد

بدأت الروبوتات في تولي وظائف ومهام، فقد تم استخدام الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتكون بمثابة حراس أمن.

يعمل روبوت EVE الذي يشبه الإنسان ، والذي يمتلك أطرافًا بشرية مستقلة ووجهًا بشريًا رقميًا ، منذ بداية أبريل ، وفقًا لشركة المخترعين 1X.

txt

يشعرون بـ الأسف.. عائلة تطالب السلطات الروسية بـ تغيير اسم طفلها بوتين

txt

عاصفة شمسية ضخمة تهدد كوكب الأرض.. ماذا يحدث؟

في دورها الجديد ، يقوم الروبوت بمراقبة androids الذي يتم تصنيعه في المواقع الصناعية في النرويج ودالاس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

في حالة انحراف أجهزة android أو خروجها عن نطاق السيطرة ، يمكن لروبوت EVE أن يخطو إلى جسد android ويتولى مهام الواقع الافتراضي.

يستخدم الروبوت نظام كاميرا به مستشعرات إنذار وأجهزة استشعار للحركة للتأكد من أنهم يراقبون من يعولونهم، كما يمتلك الحراس الآليون أيضًا أطرافًا عاملة تمكنهم من الإمساك بالأشياء وحتى فتح الأبواب.

على الرغم من أن الروبوتات التي تشبه البشر قد عملت سابقًا في مجال الأمن ، فإن روبوت EVE هو واحد من أوائل الروبوتات البشرية التي تقوم بذلك ، وتتميز بقدرتها على تحريك الأشياء وإمساكها.


ويعد التحرك نحو العاملين من الروبوتات الخطوة الأولى في رؤية كبرى لإدخال المزيد من الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى من المجتمع ، مثل الرعاية الصحية والضيافة.

txt

رجل يقع بغرام دمية افتراضية ويتزوجها في حفل ضخم

txt

أول وأقدم حيوان على سطح الأرض.. عمره ملايين السنين

قال بيرنت بورنيتش ، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة 1X ، لصحيفة The Daily Mail: "لدينا هذه الرؤية العظيمة ، ونريد حل مشكلة نقص العمالة. لدينا رؤية حول كيفية حلها،  لكننا بحاجة إلى الكثير من البيانات".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

صدق أو لا تصدق| مصر من أغنى دول العالم بثروة 1.4 تريليون دولار.. وتتفوق على الإمارات

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

مستمرة.. الأرصاد الجوية تصدم المواطنين عن موعد انتهاء العاصفة

شيزوفرينيا.. رسالة مثيرة من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك بطولة أفريقيا للطائرة

موضوعات متعلقة

يشعرون بـ الأسف.. عائلة تطالب السلطات الروسية بـ تغيير اسم طفلها بوتين

عاصفة شمسية ضخمة تهدد كوكب الأرض.. ماذا يحدث؟

بقعة بين الأصابع تكشف إصابة سيدة بـ مرض شديد الخطورة ونادر..ما القصة؟

رجل يقع بغرام دمية افتراضية ويتزوجها في حفل ضخم

أول وأقدم حيوان على سطح الأرض.. عمره ملايين السنين

تخشاه ناسا.. كويكب بحجم ساعة بيج بن وتمثال الحرية يقترب من الأرض

إيلون ماسك يصدر قرارات صارمة ضد موظفي تسلا.. تفاصيل

يقي من هذا المرض.. ما يصنعه النوم العميق بالدماغ

ترشيحاتنا

مفاجأة.. استقالة مسؤول بارز في إيران بـ بيت شعر

بيلعن ويسب.. خالد الغندور يعلق علي إساءات وسائل التواصل الاجتماعي

لو باكل كفتة المشاهد يشمها.. تعليق مفاجئ حول تناول الفتيات للطيور

بالأرقام.. ميدو يستعرض ما أنفقه الأهلي والزمالك آخر 5 مواسم وبطولات الفريقين

شبانة يكشف عن دور جمهور الأهلي في مواجهة الوداد

بعد شائعة وفاتها.. صور أثارت الجدل لـ علا غانم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذا النوع أكثر أشكال مرض السكري التي لا يتم تشخيصها|خالي بالك

بعد التحذير من الخروج غدا...كيف تحمي نفسك من العاصفة الترابية ؟

طريقة عمل خبز التميس السعودي| بأسهل الخطوات

أرخص وأحلى من الجاهز... طريقة عمل شاورما اللحمة

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ