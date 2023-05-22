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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هايل السودي طبيب بهيئة طفل ولكن بعمر الـ ٣٠.. ما قصته؟

صدى البلد

تصدر اسم دكتور "هايل السودي" مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، بسبب هيئته مقارنة بـ عمره، فمالقصة؟


 

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منذ حوالي عام خرج الدكتور هايل السودي ذو الجنسية اليمنية في فيديوهات ولقاءات صحفية يتحدث فيها عن حالته الصحي الذي جعلتهيظهر في عمر الـ ١٣ رغم أنه يبلغ من العمر ٣٠ عامًا.


 

وقد أوضح الطبيب الصيدلي أنه تعرض للسقوط من الطابق الثاني عندما كان في الـ ١٠ من عمره، فقد أدى الحادث لتوقف بعض الغددالمسئولة عن النمو في الجسم.


 

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ومنذ ذلك الحادث الأليم توقف نموه عند تلك المرحلة فبات يكبر في العمر ولكن هيئته لم يظهر عليها العمر.


 

كانت تلك الحالة النادرة لـ الطبيب عائقًا بينه وبين الناس، فلم يصدق أحد أن هيئة الطفل هذا هو طبيب وفي عمر الـ ٣٠ عامًا.


 

ورغم أن قصة هذا الطبيب قد ظهرت خلال السنة الماضية، ولكن عادت منذ ساعات إلى منصات التواصل الاجتماعي لتحكي قصة الطبيبذو الحالة النادرة وصوته العذب الذي جنى من ورائه الآلاف المتابعين على تيك توك.

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