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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قتلى ومصابون.. انتشار بكتيريا خطيرة في أمريكا تصيب العيون

صدى البلد

لقي أربعة أشخاص حتفهم في الولايات المتحدة بعد إصابتهم ببكتيريا نادرة يمكن أن تذوب من خلال مقل العيون، وقد تم ربط سلالة Pseudomonas aeruginosa المقاومة للأدوية بقطرات العين الملوثة.

تم الإبلاغ عن حالات عدوى في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، حيث بلغ عدد الحالات المؤكدة ما لا يقل عن 81 حالة. فقد 14 شخصًا على الأقل الرؤية في إحدى عيونهم أو كلتيهما ، واضطر أربعة ضحايا إلى إزالة مقل عيونهم جراحيًا لمنع العدوى من الانتشار.


توجد Pseudomonas بشكل شائع في التربة والمياه ، ولكنها يمكن أن تسبب عدوى شديدة لدى أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة بسبب المرض أو الأدوية.

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في عام 2012 ، أودت البكتيريا بحياة ثلاثة أطفال أثناء تفشي المرض في مستشفى رويال اليوبيل للولادة في بلفاست، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

فقد أصيب العديد من الأطفال من الصنابير في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى RJMH خلال تفشي عام 2012.

أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا في مارس بعد اكتشاف أن نوعين من أدوية السرطان يحتويان على مستويات مهددة للحياة من Pseudomonas aeruginosa.

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حثت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أي شخص استخدم قطرات العين أو الدموع الاصطناعية من EzriCare أو Delsam Pharma الاصطناعية للدموع على الاتصال بالطبيب إذا كانوا يعانون من أعراض مع رؤيتهم.

تشمل بعض الأعراض إفرازات صفراء أو خضراء أو واضحة من العين ، وعدم الراحة أو الألم ، والاحمرار ، والرؤية الضبابية وزيادة الحساسية للضوء.

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