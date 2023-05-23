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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تمساح ضخم يلتهم سيدة وطفلتها بإندونيسيا.. كان هذا مصيرهما

صدى البلد

تمكنت أم وطفلها من الهروب بأعجوبة من هجوم تمساح، حيث قام تمساح ضخم بـ جرهم بعيدًا أثناء غسلهم ملابسهم في نهر.

 

أصيبت الأم وطفلها في الهجوم المروع، لكن الشرطة قالت إنه كان من شبه المؤكد أنه كان سينتهي بمأساة لو لم يأت أشخاص آخرون لمساعدتهم.

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كانت الأم التي تدعى "رامينتين " وتبلغ من العمر 38 عامًا ، ذهبت إلى نهر مارباو في شمال لابوهان باتو ريجنسي لابورا في شمال سومطرة بإندونيسيا لغسل ملابس الأسرة ، بينما كانت الابنة قيسي ذات الـ 9 سنوات تلعب في الماء.

بينما كانت الأم مشغولة بالأعمال المنزلية ، سمعت صراخ الطفلة والتمساح الضخم يمسك بساقها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

جر التمساح الطفلة حوالي 10 أمتار في النهر بينما ركضت الأم رامينتن وهي تحارب التمساح بشجاعة، وعندما صرخت ربة المنزل طلبا للمساعدة ، حول التمساح انتباهه وغرز أسنانه في ساقها.

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صرخات الثنائي نبهت السكان القريبين ، الذين قفزوا في النهر لإخضاع المخلوق الشرس، وتم سحب رامينتين والطفلة من الماء وهرعوا إلى مركز طبي.

وقال رئيس الشرطة المحلية جوني باساريبو إن القرويين قبضوا على التمساح البالغ طوله 13 قدمًا ووزنه 441 رطلاً في نفس يوم الهجوم.
 

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