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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رحلة مؤلمة.. زرافة تنهي حياة طفلة وتصيب والدتها بـ الشلل

صدى البلد

انتهت رحلة ترفيهية لعائلة داخل حديقة حيوان، بجريمة، فقد شاركت سيدة، تجربتها المروعة؛ بعد مقتل طفلها، وإصابتها هي بـ الشلل؛ بعد أن هاجمتها زرافة.

تعرضت "نيكول بانوس" من جنوب إفريقيا، التي تبلغ من العمر 25 عامًا، وعائلتها، للهجوم من قبل الزرافة في حديقة "كوليني جيم"، بحسب ما نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

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تعتقد نيكول أن الزرافة تصرفت للدفاع عن أبنائها عندما هاجمتهم فجأة، حيث كانت العائلة تستمتع بصباح جميل في الشمس.

فوجئت "نيكول" بصراخ رواد الحديقة عندما اقتربت الزرافة بشدة منها هي وأبنائها الصغار، وبينما كانت الصغيرة التي تجري أمسكت بها الزرافة وهاجمتها حتى الموت.

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كانت في تلك اللحظة "نيكول" قد سقطت بشدة على الأرض وفقدت الوعي وهي تحمي ابنها الآخر بين أحضانها، لتستيقظ في المستشفى على خبر وفاة الابنة، وإصابتها هي بالشلل إثر سقوطها.

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