وظيفة الأحلام.. النوم في السرير براتب خيالي بوكالة فضاء

فكرة الحصول على أموال مقابل البقاء في السرير لمدة شهرين جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، ولكن هذا بالضبط ما تقدمه وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لـ 12 متطوعًا كجزء من دراسة جديدة.

بينما قد يبدو الاستلقاء في السرير مريحًا، سيواجه المتطوعون أيضًا ركوب الدراجات والدوران والفحوصات الطبية طوال فترة الدراسة، كل ذلك مع الحفاظ على كتف واحد يلامس المرتبة.

لحسن الحظ، يحصل المتطوعون على مكافأة مقابل خدماتهم، حيث حصل كل منهم على 18000 يورو، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تأمل وكالة الفضاء الأوروبية أن تساعد النتائج في التحقيق في التدابير المحتملة لمواجهة التغييرات التي يمر بها جسم الإنسان في الفضاء.

الدراسة التي استمرت 88 يومًا جارية الآن، وتشمل 12 متطوعًا من الذكور تتراوح أعمارهم بين 20 و 45 عامًا.

لمدة 60 يومًا من الدراسة، يتم الاحتفاظ بالمشاركين في أسرّة مائلة 6 درجات تحت الأفقي مع رفع أقدامهم.

يجب أن تؤخذ وجبات الطعام ، والاستحمام ، وحتى فترات راحة المرحاض من هذا الوضع ، مع الاحتفاظ بكتف واحد على المرتبة في جميع الأوقات.

مع تدفق الدم إلى الرأس وفقدان العضلات من الاستخدام غير الكافي ، يراقب الباحثون كيف تتفاعل أجسام المشاركين.

وأوضحت وكالة الفضاء أن "دراسات مسند السرير تقدم طريقة لاختبار التدابير لمواجهة بعض الجوانب السلبية للعيش في الفضاء".