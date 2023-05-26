ترى بالعين المجردة.. بقعة سوداء غامضة تظهر على سطح الشمس

في ظاهرة غريبة تظهر بقعة شمسية بحجم أربعة أضعاف حجم الأرض على سطح الشمس كما يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

تواجه البقعة السوداء كوكبنا، وقال العلماء إن هناك فرصة بنسبة 20 في المائة لإطلاق توهج قوي من الفئة X يمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء العالم.

تراقب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) الآن البقع الشمسية وستشارك التحديثات إذا لزم الأمر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

حتى ذلك الحين ، يشجع علماء الفلك الجمهور على النظر إلى البقعة المميزة ، ولكن فقط باستخدام النظارات الشمسية لحماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

لقد كان أولئك الموجودون في نيوجيرسي ونيويورك وبنسلفانيا ونبراسكا آمنين لمشاهدتها دون حماية بسبب حرائق الغابات الكندية 'التي تخلق نوعًا من المرشح الشمسي الطبيعي للمراقبين في أجزاء من أمريكا الشمالية.

البقع الشمسية هي مناطق مظلمة من الشمس حيث تكون أكثر برودة من الأجزاء الأخرى من السطح.

البقع الشمسية ، المسمى AR3310 ، تواجه كوكبنا مباشرة وأطلقت مؤخرًا توهجًا شمسيًا M-1 ، وهو انفجار هائل مصنوع من الفوتونات - جسيمات الإشعاع الكهرومغناطيسي.

تم تصنيف M-1 على أنه ثاني أعلى نوع من التوهج الشمسي ، لكنه قد يطلق نوعًا أقوى بكثير قريبًا، والتوهجات الشمسية هي انفجارات كبيرة في الغلاف الجوي للشمس ، تتكون من فوتونات تنتقل مباشرة من موقع التوهج.

يمكن أن يصل حجم مشاعل فئة X-1 إلى 10 أضعاف حجم الأرض ، مما يجعلها أكبر نوع من التوهجات، ووفقًا لوكالة ناسا ، فإن "أكبر مشاعل الفئة X هي إلى حد بعيد أكبر الانفجارات في النظام الشمسي ومن الرائع مشاهدتها".