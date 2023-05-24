خناقة شوارع داخل صالة مطار بـ شيكاغو.. ماذا حدث؟

التقط مقطع فيديو صادم اللحظة التي بدأ فيها ما لا يقل عن عشرة أشخاص في الشجار مع بعضهم البعض في مطار مزدحم.

اندلع القتال الجماعي بين الركاب الذين نزلوا من رحلة في المبنى رقم 3 بمطار أوهير الدولي بشيكاغو، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وفي الفيديو الذي استمر قرابة دقيقة ، سُمعت أصوات المتفرجين المذهولين وهم يطلبون من أولئك الذين يقاتلون بـ التوقف.

كما يبدو أن العديد من النساء قد فقدن أحذيتهن في القتال، حيث تشاجرن مع أخريات وهن حفاة، ويمكن رؤية امرأة وهي تستخدم سماعاتها كسلاح ، قبل أن يطرقها رجل على الأرض ليقوم بلكمها، ما دفع الحشود التي كانت تشاهدها إلى الصراخ بصوت أعلى.



ينظر آخرون إلى امرأة ممسكة على الأرض من شعرها بينما تتناثر وسائد السفر وممتلكات أخرى حول منطقة استلام الأمتعة.

تمكنت امرأة انتهى بها المطاف في منتصف المشاجرة على الأرض من الوصول ، بعيدًا عن المشاجرة ، مع ترك بعض ضفائرها الحمراء الزاهية ملقاة على الأرض.

ويمكن سماع الآخرين في الفيديو وهم يصرخون من أجل الأمن ، بينما يركض الركاب الآخرون لمحاولة فض الشجار، ما يؤدي إلى تشتيت الناس.

وقالت شرطة شيكاغو في بيان:"تصاعد الخلاف اللفظي أثناء النزول من الطائرة في الطابق السفلي من المبنى رقم 3 عندما تعرضت ضحية تبلغ من العمر 24 عامًا للكم من قبل اثنين من الجناة".

وأفادت :"أنه تم وضع الجناة في الحجز ووجهت إليهم تهم بناء على ذلك، فقد قفزت إحدى المجموعات على عربة الأمتعة ، وركلوا بعضهم البعض ، بينما تصارع مجموعة أخرى على الأرض ، وركلوا وانتزعوا قبضات من الشعر".