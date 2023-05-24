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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأرض على وشك ظاهرة انقراض جماعي بعد تناقص أعداد هذه المخلوقات

صدى البلد

أظهرت دراسة مفجعة أن الأرض أقرب إلى انقراض جماعي آخر مما كان يعتقد سابقًا، فقد حذر العلماء بأن يواجه ما يقرب من نصف الحيوانات على هذا الكوكب انخفاضًا حادًا في عددها ، وهو ما يقرب من ضعف التقديرات السابقة.

قال عالم الأحياء التطورية "دانيال بينشيرا-دونوسو"، المؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة ، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية :"إنه وجد نتائج بحثه مثيرة للقلق للغاية".

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درس الفريق أكثر من 700000 نوع ، بما في ذلك الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك والحشرات ، لفهم أي المجموعات معرضة لخطر الاختفاء من كوكبنا والتي لديها فرصة للبقاء على قيد الحياة.

وأضاف "دانيال" إن التحقيق وجد أن 48 بالمائة من الأنواع آخذة في التدهور، حيث تتعرض نسبة 33 في المائة من الأنواع التي كانت تعتبر في السابق 'غير مهددة' لانخفاضات خطيرة.


للمقارنة صنف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة حوالي 28 بالمائة فقط من الأنواع المعروفة على أنها مهددة حاليًا بالانقراض.

دانيال الذي يشغل منصب رئيس مختبر التنوع البيولوجي الكلي في جامعة كوينز بلفاست ، وأجرى فريقه تقييمات تقليدية لمخاطر الانقراض من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وقارنوا هذه الأرقام ببيانات أوسع حول تناقص أعداد الأنواع المعروفة كتوجهات عبر الزمن.

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بينما أظهرت تقديرات IUCN أقل مما وجده التقرير الجديد ، تمت الموافقة أيضًا على المنهجية التي استخدمها  دانيال وزملاؤه من قبل IUCN كمقياس لخطر الانقراض.

كما جاءت بياناتهم أيضًا من اتجاهات أعداد الأنواع التي تم جمعها من قبل IUCN وشركائها من الحكومات الدولية ومجموعة الحفظ المدنية لعام 2022.

كانت الثدييات والطيور والحشرات هي المجموعات التي واجهت انخفاضًا مفاجئًا في أعدادها، بناءً على التحليل الجديد.

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