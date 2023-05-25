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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحويل منزل هتلر لـ مشروع قومي .. ما القصة؟

صدى البلد

تستعد الحكومة النمساوية لتحويل مسقط رأس أدولف هتلر إلى مركز تدريب على حقوق الإنسان لضباط الشرطة.

اتجهت السلطات النمساوية إلى ما يجب فعله بالمنزل الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، والذي يقع  بالقرب من الحدود الألمانية ، لعدة أشهر بعد أن استحوذت الحكومة على المنزل في عام 2016.

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الآن ، قالت السلطات إن الأعمال لتحويل المنزل إلى مركز تدريب يضم مركزًا للشرطة من المتوقع أن تبدأ في الخريف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

فقبل أربع سنوات ، أعلنت وزارة الداخلية عن خطط لتحويل المبنى إلى مركز للشرطة ، في تطور آخر للجدل حول ما يجب فعله بالمبنى.

ارتفعت التكلفة المقدرة للعمل منذ ذلك الحين إلى 17 مليون جنيه إسترليني، وكانت الميزانية الأولية للمشروع 4.35 مليون جنيه إسترليني.

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ووفقًا للمخطط الأخير ، من المتوقع أن تكتمل أعمال البناء بحلول عام 2025 مع انتقال قوة الشرطة بحلول العام التالي ، وفقًا لإذاعة ORF النمساوية.

ولد هتلر في غرفة مستأجرة في الطابق العلوي من هذا المبنى عام 1889، وفي حين أن هتلر لم يهتم كثيرًا بمقر إقامته في طفولته ، فقد تم تحويله إلى مزار لهتلر خلال النظام النازي.

عندما بدأ النازيون يفقدون السيطرة في عام 1944 ، تم حجزه، وعلى الرغم من أن هتلر عاش هناك لبضعة أشهر فقط ، إلا أن المنزل عاد بعد الحرب لجذب انتباه أنصار النازيين الجدد واليمين المتطرف.

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