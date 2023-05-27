بلع 40 لبانة.. إنقاذ طفل أمريكي من الموت| تفاصيل

هناك سبب وجيه لطالما حذرتنا الأمهات من ابتلاع العلكة لأنها يمكن أن تبقى داخل أجسادنا إلى الأبد، فقد ابتلع صبي في أوهايو ما يقرب من 40 قطعة من العلكة واضطر إلى إجراء عملية طارئة.

وبدأ الطفل يعاني من تشنجات وإسهال عندما تجمعت العلكات في معدته وبدأت في إعاقة جهازه الهضمي، تضمنت عملية الطوارئ سحب العلكات من خلال حلقه.

لم يعاني من آثار طويلة الأمد ، لكن الأطباء قالوا إنه محظوظ لأن العلكة لم تسد أمعائه مما قد يكون قاتلاً لأنه قد يؤدي إلى ثقب جدران الأمعاء وتسريب محتوياتها إلى الجسم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشف الأطباء بإن الأطفال الذين يتواجدون في المستشفى يعانون من آلام في المعدة وإسهال يجب فحصهم بحثًا عن "البازهر"، وهو اسم المواد الأجنبية المبتلعة.

في يوم الحادث ، قالت والدة المريض إن الطفل أكل علبة كاملة من العلكة الخالية من السكر، واتصلت على الفور بمركز السموم المحلي ، الذي نصحها بالذهاب إلى الطوارئ إذا كان ابنها يعاني من مشاكل في المعدة.

بعد ساعات أصيب بألم في المعدة وبدأ يعاني من الإسهال ، مما دفع إلى الذهاب إلى غرفة الطوارئ، وكشفت الفحوصات أن المريض كان لديه كتلة كبيرة - يطلق عليها طبيا البازهر، عالقة في معدته ، وتشغل حوالي 25 في المائة من المساحة.

بعد مناقشة الخيارات ، قرر الأطباء إزالته باستخدام ممرات متعددة للمريء، يتم بعد ذلك وضع الأدوات الأخرى مثل الملقط أسفل الأنبوب واستخدامه لسحب أجزاء من الجسم المراد إزالته، ثم يتم إحضارها مرة أخرى من خلال الحلق.