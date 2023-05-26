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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من أجل مزاجهما.. أب وأم يحبسان طفلتهما داخل الحمام حتى توفيت ببريطانيا

صدى البلد

تم سجن أم وأب تركا طفلتهما البالغة من العمر عامًا واحدًا وحدها في الحمام أثناء تعاطيهما للمخدرات، فقد انتهت حياة الطفلة بطريقة مأساوية.

فشل الأب والأم في الاعتناء بـ الطفلة "إلينا" في الحمام، فقد تم العثور على الطفلة بعد تعرضها لسكتة قلبية، ومن ثم تم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت.

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لكن اختبارات السموم أثبتت أن الأب والأم تركا الطفلة إلينا محبوسة في الحمام بينما كانا تحت تأثير المخدرات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.


تم سجن الأب لمدة 16 شهرًا في محكمة ولي العهد في ولفرهامبتون بعد اعترافه بالتعامل بقسوة مع  الطفلة في جلسة استماع سابقة.

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وحُكم على الأم بالسجن خمس سنوات بعد إقرارها بالذنب بسبب الإهمال الجسيم والقسوة على الأطفال.
 

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