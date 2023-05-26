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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طفرة علمية.. تخليق أجنة من الصفر داخل المختبرات

صدى البلد

يمكن أن يكون تكوين ونمو الأجنة من الصفر في المختبر ممكنًا في غضون خمس سنوات فقط بفضل طفرة علمية جديدة.

الباحثون في اليابان على أعتاب القدرة على إنتاج بويضات وحيوانات منوية بشرية في المختبر من نقطة الصفر ، والتي يمكن أن تتطور بعد ذلك في رحم اصطناعي، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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يعتقد البروفيسور كاتسوهيكو هاياشي ، العالم الياباني في جامعة كيوشو الذي اكتشف بالفعل العملية على الفئران ، أنه لا يزال أمامه خمس سنوات فقط لتكرار النتائج على البشر.

ابتكر دكتور هاياشي وفريقه مؤخرًا سبعة فئران مع أبوين بيولوجيين من الذكور ، باستخدام خلايا جلد من فأر لتكوين بويضة قابلة للحياة ثم تخصيبها، وتسمى القدرة على إنتاج الحيوانات المنوية والبويضات البشرية المصممة خصيصًا في المختبر (IVG).

وهو يعمل عن طريق أخذ خلايا من دم الشخص أو جلده وإعادة برمجتها لتصبح خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات خلايا جذعية متعددة القدرات.

من الناحية النظرية ، يمكن أن تصبح هذه الخلايا أي خلية في الجسم ، بما في ذلك خلايا البويضة والحيوانات المنوية.

يمكن بعد ذلك استخدامها في صنع الأجنة وزرعها في أرحام النساء، وتمكن العلماء من إنتاج بويضات وحيوانات منوية بشرية أساسية جدًا بهذه الطريقة ، لكنهم لم يتمكنوا بعد من إنتاج الأجنة.

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توقع الدكتور هاياشي أن الأمر سيستغرق خمس سنوات لإنتاج خلايا تشبه البيض من البشر ، مع 10 إلى 20 عامًا أخرى من الاختبارات قبل أن يشعر الأطباء أن العملية آمنة للاستخدام في العيادات.

أخبر الأستاذ بجامعة ستانفورد هنري غريلي Freethink أنه يقدر أن الباحثين سيحتاجون من خمس إلى عشر سنوات أخرى للوصول إلى دليل موثوق للمفهوم ، بالإضافة إلى عقد أو عقدين من أجل اختبار السلامة.
 

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