عصابة مسلحة تقتحم محل دجاج في بريطانيا| تفاصيل

اقتحمت عصابة مسلحة متجر للدجاج مما أدى إلى إصابة إثنين من رواد المطعم بينما اندفع آخرون للهرب بحثًا عن الأمان، أما عن سبب هذا الاقتحام لم يتضح بعد السبب ومن ورائه سوى ترويع الزبائن.

حاول أحد العملاء يائسًا الزحف إلى بر الأمان تحت المنضدة ، لكن أفراد العصابة طاردته لمواصلة هجومهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

في حالة من الذعر ، أظهرت كاميرا المراقبة الخاصة بالمطعم ضحية ملقى على الأرض بينما كان الرجال يدوسون على رأسه في المطعم في ويست جرين رود ، توتنهام.

بعد النجاة من الهجوم ، التقطت اللقطات الضحية وهو يزحف بساقه الممزقة بشدة ، بفضل ضربة بساطور، بينما فر أثنان من الموظفين الخائفين من المبنى على عجل.

وصلت الشرطة في الساعة 9.15 مساءً ونقل شابان يبلغان من العمر 20 و 17 عامًا إلى المستشفى مصابين بجروح لا تهدد حياتهم، وتحاوط الشرطة ب، مكان الحادث.