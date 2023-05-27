عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عصابة مسلحة تقتحم محل دجاج في بريطانيا| تفاصيل

صدى البلد

اقتحمت عصابة مسلحة متجر للدجاج مما أدى إلى إصابة إثنين من رواد المطعم بينما اندفع آخرون للهرب  بحثًا عن الأمان، أما عن سبب هذا الاقتحام لم يتضح بعد السبب ومن ورائه سوى ترويع الزبائن.

حاول أحد العملاء يائسًا الزحف إلى بر الأمان تحت المنضدة ، لكن أفراد العصابة طاردته لمواصلة هجومهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

txt

بلع 40 لبانة.. إنقاذ طفل أمريكي من الموت| تفاصيل

txt

من أجل مزاجهما.. أب وأم يحبسان طفلتهما داخل الحمام حتى توفيت ببريطانيا

في حالة من الذعر ، أظهرت كاميرا المراقبة الخاصة بالمطعم  ضحية  ملقى على الأرض بينما كان الرجال يدوسون على رأسه في المطعم في ويست جرين رود ، توتنهام.

بعد النجاة من الهجوم ، التقطت اللقطات الضحية وهو يزحف بساقه الممزقة بشدة ، بفضل ضربة بساطور، بينما فر أثنان من الموظفين الخائفين من المبنى على عجل.

وصلت الشرطة في الساعة 9.15 مساءً ونقل شابان يبلغان من العمر 20 و 17 عامًا إلى المستشفى مصابين بجروح لا تهدد حياتهم، وتحاوط الشرطة ب، مكان الحادث. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

مش فنان | ميرنا نورالدين تحتفل بعقد قرانها على شاب مصري أمريكي ..خاص

رياح مثيرة لـ الأتربة وسيول.. الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من الأهلي

موضوعات متعلقة

بلع 40 لبانة.. إنقاذ طفل أمريكي من الموت| تفاصيل

من أجل مزاجهما.. أب وأم يحبسان طفلتهما داخل الحمام حتى توفيت ببريطانيا

إيلون ماسك يحرم أبناءه الـ 9 من ورثه الضخم.. ما القصة؟

طفرة علمية.. تخليق أجنة من الصفر داخل المختبرات

ترى بالعين المجردة.. بقعة سوداء غامضة تظهر على سطح الشمس

تحويل منزل هتلر لـ مشروع قومي .. ما القصة؟

خناقة شوارع داخل صالة مطار بـ شيكاغو.. ماذا حدث؟

الأرض على وشك ظاهرة انقراض جماعي بعد تناقص أعداد هذه المخلوقات

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق خلال ساعات

رشوان : عرض توصيات جلسات الحوار الوطني على الرئيس بعد صياغة مناقشتها

الجمارك تشدد علي عرض بيض ديدان الحرير علي الحجر الصحي..اعرف السبب

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي

رياح مثيرة لـ الأتربة وسيول.. الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية

أول إجراء من الخطيب بعد تتويج سلة الأهلي بـ بطولة أفريقيا للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز الإطلالات ولجان التحكيم وأبطال الأفلام.. صور من ختام مهرجان كان السينمائي

اعرف نتيجتك من برجك.. هؤلاء يعشقون الدراسة ومتوقع حصولهم على درجات عالية

حماقي يشعل حفل القاهرة الجديدة .. صور

بالركلات وشد الشعر.. شجار عنيف بين الركاب بمطار أوهير الدولي

فيديو

بدأت بجلطة .. حقيقة إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل نصفي

رقص رنا رئيس.. أبرز اللقطات من حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ