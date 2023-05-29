دب جائع يقتحم مخبزا.. هذا ما حدث

التقط مقطع فيديو اللحظة التي دخل فيها دب أسود ضخم إلى مخبز في ولاية كناتيكيت وقام بتدخين علبة بها 60 قطعة كعك بينما كان الموظفون يشاهدون في حالة صدمة.

فقد أظهرت كاميرا المراقبة الدب الجائع وهو يساعد نفسه في الحصول على صندوق الحلوى اللذيذة التي كانت مصفوف أرفف جراج المخبز، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قالت صاحبة المخبز "ميريام ستيفنس" إن أحد موظفيها جاء إلى المتجر وهو يصرخ بخوف: هناك دب في جراج المخبز".

وأوضحت اللقطات التي سجلتها كاميرا المراقبة لحظة دخول الدب إلى المخبز وسحب صندوق الكب كيك بينما حاول الموظفون مرارًا إخافته بعيدًا.

ولكن ابتعد الدب أخيرًا بعد أن قاد موظف سيارته حول ظهره وأطلق بوق السيارة،ليبتعد الدب بعد أن تناول بضع قطع الكب كيك، ولم يصب احد في الحادث.