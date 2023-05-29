عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دب جائع يقتحم مخبزا.. هذا ما حدث

صدى البلد

التقط مقطع فيديو اللحظة التي دخل فيها دب أسود ضخم إلى مخبز في ولاية كناتيكيت وقام بتدخين علبة بها 60 قطعة كعك بينما كان الموظفون يشاهدون في حالة صدمة.

فقد أظهرت كاميرا المراقبة الدب الجائع وهو يساعد نفسه في الحصول على صندوق الحلوى اللذيذة التي كانت مصفوف أرفف جراج المخبز، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

txt

الأم الشيطانة تتفق مع شريكها على تعذيب ابنها.. فكان هذا مصيره

txt

عصابة مسلحة تقتحم محل دجاج في بريطانيا| تفاصيل

قالت صاحبة المخبز "ميريام ستيفنس" إن أحد موظفيها جاء إلى المتجر وهو يصرخ بخوف: هناك دب في جراج المخبز".

وأوضحت اللقطات التي سجلتها كاميرا المراقبة لحظة دخول الدب إلى المخبز وسحب صندوق الكب كيك بينما حاول الموظفون مرارًا إخافته بعيدًا.

txt

إيلون ماسك يحرم أبناءه الـ 9 من ورثه الضخم.. ما القصة؟

txt

طفرة علمية.. تخليق أجنة من الصفر داخل المختبرات

ولكن ابتعد الدب أخيرًا بعد أن قاد موظف سيارته حول ظهره وأطلق بوق السيارة،ليبتعد الدب بعد أن تناول بضع قطع الكب كيك، ولم يصب احد في الحادث.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن هدف فيوتشر أمام إنبي في كأس مصر

موضوعات متعلقة

الأم الشيطانة تتفق مع شريكها على تعذيب ابنها.. فكان هذا مصيره

عصابة مسلحة تقتحم محل دجاج في بريطانيا| تفاصيل

بلع 40 لبانة.. إنقاذ طفل أمريكي من الموت| تفاصيل

من أجل مزاجهما.. أب وأم يحبسان طفلتهما داخل الحمام حتى توفيت ببريطانيا

إيلون ماسك يحرم أبناءه الـ 9 من ورثه الضخم.. ما القصة؟

طفرة علمية.. تخليق أجنة من الصفر داخل المختبرات

ترى بالعين المجردة.. بقعة سوداء غامضة تظهر على سطح الشمس

تحويل منزل هتلر لـ مشروع قومي .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

بركلات الترجيح.. انبي يفوز على فيوتشر ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

خالد عباس: 13 سفارة طلبت الانتقال إلى العاصمة الإدارية

السعة الكاملة| مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة الوداد

الرئيس الأمريكي يوجه رسالة إلى أردوغان بمناسبة فوزه.. تعرف عليها

جنينة مول والرحاب ومدينتي.. إزاي تسجل قراءة عداد الغاز من ماكينة الخدمة الذاتية؟

كيف يسأل ملكا الموت من مات غريقا أو محروقا ولم يدفن؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوري بكر تثير الجدل بفستان لافت|شاهد

أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن.. ChatGPT يضع خطة كاملة لكل وجبات الأسبوع

شفاف وكشف زيادة وزنها.. إطلالة شيرين عبد الوهاب من حفلها بجدة

بعد 46 عاما| لم شمل سيدة بـ شقيقاتها الـ 10 في أمريكا.. قصتهن مؤثرة

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ