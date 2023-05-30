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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قمر جديد يظهر للأرض .. ما القصة؟

صدى البلد

كشفت دراسة جديدة أن الأرض لديها قمر جديد أو على الأقل شبه القمر، وشبه القمر هو صخرة فضائية تدور حول الأرض ، ولكنها ملزمة بالشمس.

واكتشاف هذا شبه القمر ، الذي يطلق عليه 2023 FW13 ، من قبل الخبراء الذين يستخدمون تلسكوب في الجزء العلوي من بركان Haleakala في هاواي ، وهو واحد من حفنة من شبه المعروفة.

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يعتقد الخبراء أن الرفيق الكوني القديم كان في محيط الأرض منذ 100 قبل الميلاد وسيستمر في الدوران حول كوكبنا لمدة 1500 عام أخرى على الأقل ، حتى 3700 بعد الميلاد.

لحسن الحظ ، لا يُعتقد أن 2023 FW13 أو شبه قمر مشابه يسمى 469219 Kamoʻoalewa يشكل أي خطر على الناس على الأرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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غالبًا ما تبدو شبه الأقمار ، والمعروفة أيضًا باسم شبه الأقمار الصناعية، وكأنها تدور حول كوكبنا مثل القمر الصناعي الطبيعي المعروف باسم لونا.

لكن تم إعطاؤهم البادئة 'شبه' لأنهم مرتبطون جاذبيًا بالشمس بدلاً من الأرض ، وليس العكس كما هو الحال بالنسبة إلى لونا.

يختلف 2023 FW13 عن قمرنا لأنه يدور بشكل جيد خارج كرة التلال للأرض ، المنطقة المحيطة بجسم كوكبي حيث تكون جاذبيته هي القوة المهيمنة التي تجذب الأقمار الصناعية.

يبلغ نصف قطر كرة تل الأرض 932000 ميل (1.5 مليون كيلومتر) ، في حين أن نصف قطر 2023 FW13 من الأرض أكبر قليلاً - حوالي 1.6 مليون ميل.

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