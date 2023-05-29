احذر من هذه الخطوة قبل النوم تزيد من الآرق.. تفاصيل

من المعروف أن الكافيين في وقت متأخر من الليل يعطل النوم, لكن الخبراء يحذرون من أن شيئا آخر يجعل النوم مضطرب.





فيمكن أن يؤدي النشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل وقت قصير من النوم إلى تأخير الوقت الذي يستغرقه الناس للنوم لمدة تصل إلىثلاث ساعات، وفقا لدراسة أجرتها جامعة دوك.





وجد الباحثون البالغ عددهم 50000 شخص أن أولئك الذين نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي في غضون ساعة من وقت نومهمكانوا أكثر عرضة مرتين تقريبا للبقاء مستيقظين حتى وقت متأخر.





أولئك الذين نشروا عدة مرات قبل وقت قصير من النوم كانوا أيضا أكثر عرضة للاستيقاظ في وقت متأخر من الليل من أولئك الذين نشروامرة واحدة فقط.





يعتقد أن الحصول على الإعجابات والتعليقات يسبب اندفاع الأدرينالين الذي يمنع هرمونات النوم، ومن المعروف أيضا أن التعرض للضوءالأزرق من هواتفنا يعطل دورة النوم.





قال الدكتور ويليام ميرسون، عالم البيانات الذي قاد البحث لصحيفة ذا صن: "يمكن أن يكون هذا نتيجة لعدة عوامل منها أضواء الشاشةالتي تعطل إيقاع الساعة البيولوجية إلى توقع الاستجابة".